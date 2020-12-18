Илья Ремесло назвал Навального «стукачком» после жалобы в Twitter из Германии

Администрация Twitter не нашла нарушений в жалобе, вероятно, принадлежащей блогеру Алексею Навальному, на одну из записей юриста Ильи Ремесло. Об этом он рассказал у себя на странице в социальной сети, приведя в публикации скриншот уведомления об апелляции.





По словам члена Общественной палаты (ОП), ранее Twitter отправил ему уведомление о жалобе пользователя из Германии, сославшись на нормы местного законодательства, основанные на законе о защите социальных сетей. Уточняется, что контент, который одна из сторон сочла неприемлемым, был размещен на аккаунте Ремесло 17 декабря.

«Этот твит очень мощно зашел, собрал много лайков, хомяки бесновались в комментариях. И вот что приходит мне через пару часов от поддержки Twitter. Жалоба на мой твит из Германии, Карл! И не просто по законодательству Германии — а прямо указано, что от пользователя соцсети, который там находится. Напомню, что именно в Германии сейчас отдыхает Навальный. У кого еще оттуда могло так пригореть? Какой же Леша жалкий стукачок», — заявил юрист.

Из ответа администрации Twitter следует, что нарушений в публикации члена ОП обнаружено не было. При этом очевидно, что сторона, написавшая жалобу, рассчитывала на лояльность социальной сети, неоднократно обвиняемой в цензуре в пользу прозападной позиции. Редакция Федерального агентства новостей обратилась к Ремесло с просьбой прокомментировать ситуацию.

«Я уже ему написал, он все это видит. Отвечать на эти сообщения Навальный, наверное, не будет. Он все, что мог, уже сделал», — резюмировал юрист.

Ранее Илья Ремесло ответил главе отдела расследований ФБК (иноагент) Марии Певчих, вызвав ее на дебаты. Помощница Навального предпочла отмолчаться от публичной дискуссии.