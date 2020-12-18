Киев, 18 декабря. Православные всего мира готовятся к крупному религиозному празднику — Дню Николая Чудотворца, который в 2020 году выпадает на субботу, 19 декабря. Традиционно праздничным утром дети находят подарки под подушками, а верующие молятся о семейном благополучии и о счастье в любви. В эту дату принято раздавать долги, просить прощения, помогать нуждающимся.

Ожидается, что на Украине чествование святого внешне пройдет практически без изменений: церкви примут верующих, службы будут проводиться в установленном порядке. Скорее всего, значительная часть посетителей не станет пренебрегать индивидуальными средствами защиты.

Однако прихожанам отреставрированной Андреевской церкви в Киеве будет интересно узнать, что открывающееся в праздник сооружение больше не относится к Украине, разве что территориально. Отремонтированное за государственные деньги здание передается в ставропигию (независимость от епархиальной власти; анклав) Константинопольскому патриарху Варфоломею I.

Сделано это благодаря тому, что предыдущий президент Петр Порошенко в обмен на раскольнический томос из Стамбула подписал список ценнейших культовых сооружений на территории Украины, которые Киев со временем отдаст в ставропигию.

Соединенные Штаты вносят свою лепту в эту историю. Созданный Православный комитет по связям с общественностью настаивает на том, что церковный раскол между Россией и Украиной начался не после того, как Константинопольский патриархат по просьбе президента выдал томос ПЦУ, а когда в ответ на это действие РПЦ разорвала отношения с Варфоломеем.

Комитет полностью поддержал автокефалию, тем самым вмешавшись в непростой конфликт и усугубив его.

«Одно можно сказать уверено: все больше украинских верующих теперь в лоне православия. В конце концов, они сами будут принимать решения о будущем своей церкви», — одобрил результаты раскола председатель организации Джордж Дзидзикос.

В ноябре 2019 года киевское издание «Корреспондент» обвинило бывшего посла США на Украине Джеффри Пайетта в открытой поддержке неканонической структуры. Прошлой осенью дипломату довелось участвовать в семинаре «Религия в современном мире» в Греции, где он в настоящее время возглавляет американскую дипмиссию. Основную часть своего выступления он посвятил новой украинской церкви, выразив благодарность архиепископу Афин Иерониму и Константинопольскому патриарху Варфоломею за признание ПЦУ.