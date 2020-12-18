Алиса Вокс считает новогодний локдаун хорошей новостью

Санкт-Петербург, 18 декабря. Российская певица Алиса Вокс считает, что человек должен уметь видеть хорошее во всем — даже в том, что по определению позитивным не является. Своим мировоззрением артистка поделилась в эфире медиацентра «Патриот» во время церемонии награждения лауреатов премии ФАН «Хорошие новости России».

Вокс отметила, что пандемия нанесла серьезный урон артистам, многие из которых были вынуждены приостановить работу.

«Это очень сложный год для шоу-бизнеса и для артистов. Но шоу-бизнес не ограничивается только артистами. Тут еще — операторы, водители, осветители, режиссеры, то есть это огромный пласт людей, которые пострадали от ситуации, в которой никто не виноват. Я хочу поддержать всех своих коллег: ребята, все скоро закончится. И хорошая новость для меня, как человека, который во всем старается искать позитив. Как абсурдно бы это ни звучало: [хорошая новость] про то, что у нас на Новый год будет жесточайший локдаун. Потому что это говорит о том, что наша жесточайшая борьба с коронавирусом подходит к концу. Нам надо сделать последний рывок, всем вместе это преодолеть, и после этого наша жизнь начнет возвращаться в привычное русло. И у нас снова появятся праздники, концерты и работа», — объявила Алиса Вокс.

Певица вручила приз корреспонденту ГУП «ТРК Башкортостан» Юлии Нигматуллиной — победительнице в номинации «Наука и инновации» за видеорепортаж «Охотники за погребениями». Чтобы подготовить этот сюжет, съемочная группа прожила один день в полевом археологическом лагере близ деревни Кусимово в Абзелиловском районе. В этой экспедиции им удалось стать свидетелями грандиозного открытия, а еще понять, кто они — люди, распутывающие клубок истории.