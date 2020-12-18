Томичей предупредили о подорожании проезда в 2021 году

Томск, 18 декабря. Цена за проезд в томских автобусах, трамваях и троллейбусах в 2021 году увеличится на 1 рубль, об этом сказано в постановлении администрации города.

Летом 2019 года мэр города Иван Кляйн подписал постановление, согласно которому каждый год (до 2024 года. — Прим. ФАН) стоимость проезда будет увеличиваться на 1 рубль.

В 2021 году предельный тариф на поездку в маршрутном автобусе до 21:00 установлен в размере 23 рубля — на рубль больше, чем в 2020-м. С 21:00 тариф составит 25 рублей, как и сейчас.

Для женщин 55 лет и старше, а также мужчин 60 лет и старше проезд в автобусе в 2021 году будет стоить 20 рублей, а в трамваях и троллейбусах по 18 рублей.

Корреспонденту ФАН подтвердил эту информацию один из городских перевозчиков.