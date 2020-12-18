Актриса Антоненко рассказала о сложностях вручения подарков на Новый год в Америке

Москва, 18 декабря. Известная российская актриса Ирина Антоненко призналась ФАН, что каждый раз занимается покупкой новогодних подарков в самый последний момент, но постоянно хочет изменить эту «традицию».

Бывшая модель, победительница конкурса «Мисс Россия-2010», живущая в Соединенных Штатах Америки, в эксклюзивном интервью рассказала, какие проблемы есть в этой стране в плане сувениров на Новый год.

«Я вообще люблю [покупать подарки] в последний момент — это точно про меня, — воскликнула Антоненко. — Когда уже все закончилось (смеется). Причем каждый раз ты думаешь: «Нет, в следующем году я все это сделаю заранее, месяца за два, чтобы можно было уже не волноваться и не переживать».

Но, по словам собеседницы ФАН, в США с этим не все так просто.

«Здесь, в Америке, все немножечко по-другому, — отметила она. — Если ты покупаешь какой-то подарок, то у тебя есть потом примерно месяц, чтобы его сдать. То есть, если кому-то что-то даришь, ты при этом отдаешь и такой специальный чек, где нет ни цены, ничего, но если человеку не понравится подарок, он может пойти и обменять его на что-то другое или вообще сдать. Так здесь принято».

Поэтому сильно заранее покупать что-либо все равно не получается, пояснила Антоненко.

«И ты всегда делаешь это в последний месяц года, где-то в середине или даже конце декабря, — сказала актриса. — А в России, конечно, надо, в принципе, стараться все покупать заранее. Только бы не забыть об этом! А то купил за полгода подарок, а потом: «Блин, у меня же нет подарка! А, нет, есть! Но вот где он? Его уже не найти (смеется)». Это дело такое...»

Как бы то ни было, Антоненко любит радовать родных и близких, причем не только под Новый год.

«Я обожаю делать подарки, — заявила собеседница ФАН. — Но сейчас, находясь здесь [в США], это делать очень тяжело. Надо все время кого-то просить, чтобы кто-то что-то купил. Например, брата, чтобы он поехал и купил этому это, этому — то, а, например, маме — вот это. И чтобы все потом развозил, потому что с доставкой тоже все как-то сложно...»

Поэтому на расстоянии, к сожалению, весь этот процесс уж очень неудобный, резюмировала «Мисс Россия-2010».

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