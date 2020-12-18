Юрий Светов высоко оценил работы участников конкурса «Хорошие новости России»

Санкт-Петербург, 18 декабря. Журналист, вице-президент издательского дома «Кто есть кто в Санкт-Петербурге» Юрий Светов в эфире медиацентра «Патриот» во время церемонии награждения лауреатов премии Федерального агентства новостей «Хорошие новости России» в формате видеообращения поздравил участников конкурса. Свою речь эксперт начал с выражения признательности авторам и организаторам — Медиагруппе «Патриот» и ФАН.

«С советских времен осталось такое ощущение, что хорошие новости — это когда речь о гигантских выплавках стали, громадных урожаях, распаханных полях. При этом нужно рассказывать только об общественно полезных делах, прямо как в комсомольской песне: «…Раньше думай о Родине, а потом о себе», — рассказал Юрий Светов.

Журналист отметил, что после прочтения всех материалов конкурса понял: «Хорошие новости России» построены по-другому.

«Это рассказ о людях, которые сами по побуждению своей души хотели что-то делать. Из этого вырастали дела полезные и нужные всем другим. Поэтому каждую из работ, которая пришла на конкурс, я читал с огромным удовольствием и рассказывал о ней своим знакомым», — сказал член жюри.

Юрий Светов поздравил Надежду Маркову с получением специального приза за ее историю о Денисе Штейне.

«Это многомерная история, и в этом интерес. Человек показан со всех сторон. Причем история затрагивает и деда Дениса Штейна, который воевал в Калининградской области. Сам Штейн приехал из Казахстана и со временем полюбил Калининградскую область, многое там сделал, учился, сам добивался всего: сначала стал социальным работником, потом работал на государственной должности. При этом занимался тем, к чему лежит его душа, — снимал природу. Делал для этого аппаратуру и реализовывал себя в любимом деле. У него было желание показать всю уникальность региона, который стал для него родным. Такая цепочка от деда до внука читается и смотрится просто на одном дыхании», — подчеркнул эксперт.

В заключение журналист пожелал успеха Денису Штейну и новых замечательных работ Надежде Марковой.

Отметим, участница конкурса «Хорошие новости России», журналист новостного портала «Клопс» Надежда Маркова стала обладательницей специального приза. Ее публикация «Вдруг у кого-то екнет сердце»: видеограф Денис Штейн — о том, как и зачем снимает уникальные фильмы о животных» посвящена калининградскому инженеру, который стал лауреатом престижного международного конкурса имени Дюка де Ришелье за видеоролики о лебедях, орланах и других представителях дикой природы региона.