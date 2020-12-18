Москва, 18 декабря. Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина использовала период самоизоляции из-за пандемии с пользой для себя своего и здоровья. Она еще больше похудела и похорошела, пишет «Собеседник.ру».

Лариса Долина восхитила поклонников своими формами. Артистка призналась, что очень тяжело сосредоточиться и вселить в себя необходимую для творчества энергию, когда очень долго не видишь зрителя. Долина назвала этот год особенным, она провела его вместе с дочкой и внучкой. Семья наслаждалась общением друг с другом и радовалась каждому дню.

«В таких непростых ситуациях всегда надо искать что-то хорошее. Вот мы и пытались найти. Я оптимист по природе. И могу себя всегда сама прекрасно настроить. Даже в самых отрицательных моментах жизни я всегда нахожу для себя нечто интересное и позитивное», — сказала Долина.

Время уединения закончилось, и сейчас Долина снимается в новогодних программах. Ее внучка Александра уже ходит в школу. Как отметила певица, отпускает она ее в образовательное учреждение совершенно спокойно — половина класса уже переболела.

Лариса Долина раскрыла подробности личной жизни в период пандемии. Исполнительница отметила, что с коронавирусной инфекцией не сталкивалась.

«Я не болела и не болею. У меня все хорошо», — рассказала Лариса Долина.

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