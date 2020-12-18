Николай Стариков объяснил, почему необходимо писать позитивные новости

Санкт-Петербург, 18 декабря. Писатель, член экспертного совета партии «За правду» Николай Стариков в эфире медиацентра «Патриот» во время церемонии награждения лауреатов премии Федерального агентства новостей «Хорошие новости России» поздравил победителя в номинации «Экономика страны или региона» в своем видеообращении и рассказал о необходимости написания позитивных новостных материалов.

«В данной номинации победил Александр Рязанов, который сделал замечательный репортаж «Тема недели. Малая авиация». Конечно же, хочется, чтобы торжественные фанфары прозвучали и для оператора Платона Гвоздилина», — подчеркнул он.

Писатель также отметил важность конкурса «Хорошие новости России», который проводят ФАН и Медиагруппа «Патриот».

«К сожалению, в нашем информационном пространстве негативные новости все еще перевешивают. Их все еще больше, несмотря то, что мы просим, а иногда даже умоляем журналистов писать больше позитивного. В общем, позитивных новостей много в жизни, но в информационном пространстве их малая толика. Поэтому конкурс, итоги которого мы подводим, является нашим общим вкладом в копилку добрых новостей», — заявил член жюри.

В заключение Николай Стариков сообщил, что Александр Рязанов знает, как сделать позитивную новость интересной.

«Поздравляем наших победителей! Дорогие друзья, жму ваши честные, позитивные, добрые руки и прощаюсь на этом. До свидания!» — подытожил писатель.

Отметим, журналист Общественного телевидения Приморья Александр Рязанов победил в номинации «Экономика страны или региона». Его видеорепортаж «Тема недели. Малая авиация» посвящен успешному развитию малой авиации в Приморье.