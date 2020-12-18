Алиса Вокс о премии «Хорошие новости России»: Получила заряд бодрости и позитива

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Хорошие новости России». В числе почетных гостей мероприятие посетила певица, экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс. О своих впечатлениях от участия она рассказала в беседе с ФАН.

«Я с большим удовольствием приняла приглашение посетить эту премию и вручить награду одному из лауреатов. Для меня это большая честь», — сказала собеседница.

По ее словам, работы участников могут приятно удивить и сильно увлечь.

«Мне было очень приятно услышать столько интересных историй. Мне захотелось прочитать материалы остальных номинантов. Мне очень понравился сюжет про человека, который снимает видео о животных. Еще очень понравилась история про девушку, которая занимается вольной борьбой», — подчеркнула певица.

Кроме того, артистка поделилась лично своими ощущениями от церемонии.

«Очень, очень приятное впечатление от этого мероприятия. Такой позитивной повестки очень не хватает в обычной жизни. Я очень рада, что пришла сюда — получила очень сильный заряд бодрости и позитива», — отметила Алиса Вокс.

В завершение она сказала, что такие премии вдохновляют людей на добрые дела.