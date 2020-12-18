Критики и те, кто не знаком близко с бизнес-моделью Amway, нередко обвиняют компанию в обмане, говоря, что доходы представителей не соответствуют ожиданиям, а цена продукции — ее качеству. В Интернете гуляет много «разоблачительных» мифов и страшилок. Убедиться в том, что все они далеки от правды, на самом деле очень легко.

Миф: Amway — секта, члены которой заманивают новых людей с помощью НЛП

Правда: У каждого человека, ставшего партнером Amway, — своя мотивация. Кто-то давно пользовался продукцией компании, был доволен ее качеством и в какой-то момент решил зарабатывать на том, что нравится ему самому. Другие искали перспективные источники основного или дополнительного дохода. Они могли стать курьерами или обзванивать клиентов по телефону, работая в call-центре на дядю, но вместо этого решили начать свой бизнес вместе с Amway.

Миф: Amway — это финансовая пирамида

Правда: Не стоит путать финансовые пирамиды с сетевым маркетингом (МЛМ).

В финансовых пирамидах нет никакого товара: их участники путем обмана продают воздух. Цель таких компаний — быстрое обогащение ее основателей. Вкладчику обещают, что если он внесет определенную сумму, то до конца жизни сможет получать внушительный доход, вплоть до 50% годовых. И первым вкладчикам везет: им действительно выплачивают процент, чтобы создать видимость успешной компании и привлекать новых участников. Но долго «продавать воздух» невозможно: знаменитые в России МММ и «Русский дом Селенга» продержались всего пару лет, оставив после себя миллионы пострадавших.

Сетевой маркетинг отличается от классических продаж только способом распространения продукции — через сеть дистрибьюторов, а не магазины и торговые центры. В Amway не обещают, что деньги будут падать с неба: чтобы заработать, придется приложить усилия. Вся информация, включая особенности производства и продвижения продукции, доступна широкому кругу лиц. Партнеры Amway четко понимают, как и за счет чего они получают доход, как рассчитываются вознаграждения. Компания существует уже больше 60 лет, в 2005 году ее филиал появился и в России.

Миф: в Amway зарабатывает только верхушка, все остальные получают копейки

Правда: Доход напрямую зависит от затрачиваемых усилий, навыков и опыта, как и на любой другой работе, а не от того, как давно вы пришли в компанию.

Вспомните своих знакомых: среди них наверняка есть те, кто закончили университет по одной специальности, работали на одной и той же должности. Но спустя время одни получают хороший доход, а другие трудятся от зарплаты до зарплаты. Стартовые условия вроде бы одинаковые. Так в чем дело было — в университете, работе или человеке?

Миф: продукция Amway никому не интересна, на ее продаже, в принципе, невозможно много заработать

Правда: Спрос рождает предложение. Когда товары и услуги действительно никому не нужны — спрос на них падает, а производящие их компании, если не успевают вовремя переключиться на что-то другое, нередко становятся банкротами. Вспомните, например, спиннеры, угги и фотопленку: когда-то они продавались везде, а потом бум прошел, тренды изменились, и сейчас эти вещи действительно мало кому нужны.

Amway в 2020 году заняла первое место в рейтинге компаний прямых продаж Direct Selling News, оставив позади многих конкурентов, чьи названия у всех на слуху.

Годовой доход компании — 8,4 млрд долларов. Эти деньги заработали партнеры Amway, распространяя продукцию и получая свой процент от прибыли. Делайте выводы!

Миф: без крупных вложений начать бизнес не получится

Правда: Да, если речь идет о ресторане или салоне красоты. В Amway нужны вложения, но времени — в свой личностный рост и развитие.

Чтобы зарабатывать с Amway, достаточно решить, что вы хотите: сходить в кафе на 500 рублей сейчас или позже, но уже на куда большую сумму. Да, регистрационный взнос — всего 500 рублей, и с этого можно начинать свое дело.

Миф: сотрудничество с Amway — это постоянные расходы на курсы, семинары и рекламную продукцию

Правда: Работа в Amway — это возможность бесплатно получать востребованные знания о ведении бизнеса, продвижении в соцсетях, красоте и здоровом образе жизни от ведущих экспертов-практиков. Вот, например, отзыв о мастер-классе с диетологом Дмитрием Семирядовым, который рассказывал о программе #bodydetox.

Пока другим приходится из своего кармана оплачивать различные курсы по написанию продающих текстов, ведению Instagram, самомассажу лица и так далее, партнеры Amway бесплатно учатся в Amway Академии онлайн в удобном для себя темпе. На официальных страницах Amway в соцсетях, например здесь и здесь, можно следить за расписанием новых вебинаров и встреч: участие — бесплатное и добровольное. Задача компании — помочь партнеру создать и продвигать свой личный бренд, чтобы эффективно зарабатывать.

Тратиться на рекламную продукцию тоже не придется: все необходимые материалы можно найти в мобильном приложении Amway Kiosk. Это и другие приложения помогают упростить все процессы и сосредоточиться на главном — развитии своего бизнеса.

Миф: при угрозе репутации руководство Amway готово использовать любые методы давления, включая прямые угрозы. Отличный пример — история топ-менеджера Эрика Шайбелера

Правда: Слово «хайп» стало популярным у нас всего несколько лет назад, но желание хайповать и наживаться на ажиотаже вокруг известного имени или бренда было всегда. Эрик Шайбелер выпустил книгу, в которой рассказывал всю «правду» о работе в компании. А в 2007 году сам же признался, что все написанное в ней было ложью.

Миф: продукция Amway не отличается качеством, а ее стоимость неоправданно завышена

Правда: Amway не производит дешевую продукцию на заводах, чтобы потом просто наклеить этикетку с брендом на упаковку. Компания использует только натуральные ингредиенты, которые выращены на собственных органических фермах в США, Бразилии и Мексике или фермах партнеров, без пестицидов и удобрений. Прослеживаемость и абсолютная прозрачность производства, когда химики, микробиологи, технологи и другие специалисты тестируют и отслеживают все, от состава используемых растений и места их выращивания до надежности упаковки, — главный принцип создания продукции в Amway. Каждый продукт для БАДов NUTRILITE проходит не меньше двухсот тестов, а за год компания делает 500 тысяч тестов, чтобы убедиться в высоком качестве, безопасности и эффективности итоговой продукции.

С Amway легко экономить в долгосрочной перспективе. Вся продукция Amway Home, от стирального порошка до освежителя воздуха, — концентраты. Поэтому одна упаковка прослужит в несколько раз дольше, чем аналогичные по объему дешевые средства.

Миф: нет сертификатов, которые подтверждают экологичность и качество продукции, нет лицензии или регистрации на территории Российской Федерации

Правда: Все продукты Amway проходят обязательное подтверждение соответствия (сертификацию, декларирование и/или государственную регистрацию) в аккредитованных органах по сертификации и Роспотребнадзоре. По запросу компания открыто предоставляет любой сертификат.

Сама компания — член таких ассоциаций и негосударственных объединений, как Торгово-промышленная палата РФ, Американская торговая палата в России, Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены и многих других.

Учитесь отличать правду от фейков, проверять и фильтровать информацию, особенно в Интернете, и помните: если вы готовы работать, у вас все точно получится.