Николай Чудотворец: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 19 декабря

День памяти Николая Чудотворца Русская православная церковь отмечает 19 октября. На Руси этот праздник назывался Никола Зимний, он совпадал с временем зимнего солнцестояния и считался одним из важнейших в народном календаре.

Кто такой Николай Чудотворец

Святитель Николай Чудотворец (Николай Угодник, то есть угождающий Богу) — один из самых почитаемых святых в христианстве. Западные христиане отождествляют святителя с Рождественским дедом — Санта-Клаусом.

Святой Николай жил в III—IV веке в Малой Азии. Он с ранней юности посвятил жизнь христианскому служению, был крайне набожен, а когда стал епископом, согласно, легенде, получил дар исцеления. С ним связывают различные чудеса, считалось, что он мог усмирять волны (поэтому он считается покровителем моряков и вообще путешественников), исцелять больных и даже оживлять умерших. Кроме того, он был известным благотворителем, но скромность не позволяла ему рассказывать о своих милосердных делах.

Согласно легенде, он тайно одарил приданым трех бедных девушек, что помогло им удачно выйти замуж. Предание гласит, что мешочки с деньгами святой забрасывал бесприданницам через дымоход. Отсюда западные традиции, связанные с Санта-Клаусом, Рождественским дедом, который тоже бросает подарки в дымоход, а оттуда из специального чулка они попадают под елку.

На Руси Санта-Клауса знали меньше, но был свой фольклорный персонаж Дед Мороз, который тоже выполнял роль Рождественского деда, приносящего подарки детям и взрослым.

На Руси святого Николая чтут как заступника всех обиженных, покровителя детей, путешественников, а также всех простых людей. Николая Чудотворца вспоминают несколько раз в году, 19 декабря — это день памяти святого. Мощи святителя Николая находятся в итальянском городе Бари, но частицы святыни есть во многих странах, в том числе в России.

Народные традиции на Николу Зимнего

Никола Зимний в славянском народном календаре совпадает с временем зимнего солнцестояния. Согласно легенде, именно Николай Чудотворец обходит в эти дни землю, разгоняя тьму. После этого день начинает постепенно увеличиваться.

На Руси с Николая Чудотворца начинали подготовку к Рождеству, готовили подарки, а также различные костюмы и маски для Святок. День памяти святого приходится на Рождественский пост, в связи с праздником верующим разрешены рыба, горячая постная пища с растительным маслом, а также вино.

На Руси с Николы Зимнего начинался период зимнего сватовства, результатом которого были весенние самые желанные свадьбы.

Что нельзя делать 19 декабря

Николай Чудотворец считается добрым и милостивым святым, но сердить его не стоит — может наказать. В день его памяти запрещено есть скоромную пищу (мясную и молочную, а также яйца), кроме того, действуют все запреты для больших церковных праздников.

Запрещена работа, кроме необходимой по хозяйству, строго порицаются ссоры, скандалы и склоки.

Под запретом женское рукоделие. Согласно поверью, святого можно ненароком уколоть иголкой или спицей, и он, разозлившись, оставит ослушниц без подарков.

В канун праздника до наступления темноты детям нельзя заглядывать под елку в поисках подарков, а лучше всего это делать на следующее утро. Слишком торопливые могут остаться без подарков.

Кроме того, в день памяти этого святого старались не ходить в лес. Согласно легенде, 19 декабря Николай Чудотворец так занят распределением подарков, что перестает приглядывать за лесными зверями, и те, расшалившись, могут обидеть забредшего в чащу человека.