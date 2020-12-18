Евгений Поддубный: Талантливо написать про настоящего человека — это очень круто

Санкт-Петербург, 18 декабря. Заслуженный журналист России Евгений Поддубный считает, что, в отличие от крупных федеральных СМИ, у региональных есть явное преимущество — они не обязаны отписываться по всем резонансным новостям, в основном повествующим о негативных событиях. За счет этого они могут добиться большой популярности, рассказывая о хороших новостях своих регионов.

«Я не большой специалист по хорошим новостям, зато очень их ценю. И вообще считаю, что тезис о том, что плохие новости лучше продаются, имеет место, но как раз региональная журналистика способна лучше продавать хорошие новости. Большие СМИ в силу повестки не могут отказаться от плохих новостей, а у региональных нет такой зависимости. И слава богу», — заявил Евгений Поддубный в эфире медиацентра «Патриот» во время церемонии награждения лауреатов премии Федерального агентства новостей «Хорошие новости России».

По мнению журналиста, хорошие новости очень нужны россиянам, с их помощью можно вытеснять тот треш, который сейчас превалирует в топах информационных агрегаторов.

«Когда вручали приз за материал с археологической экспедиции, мне вспомнилось, что в советское время умели писать про настоящих людей. Про людей, которые умеют что-то делать руками, про людей, которые созидают, у кого есть настоящая профессия. Мне кажется, это очень перспективный путь для региональной журналистики. Талантливо написать про настоящего человека — это очень круто. И чем талантливее мы будем писать о настоящих людях, тем меньше аудитория будет просить плохих новостей и они будут меньше востребованы», — уверен Евгений Поддубный.

Если идти на поводу у аудитории, считает заслуженный журналист России, можно скатиться в черную дыру.