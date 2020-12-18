Шарапова призналась, что согласилась выйти замуж за друга принца Гарри в день встречи

Москва, 18 декабря. Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема Мария Шарапова объявила о помолвке с одним из самых завидных женихов Великобритании. В своем Instagram-аккаунте 33-летняя спортсменка показала на радость подписчикам совместные с женихом фото и призналась, что уже очень давно согласилась стать его женой.

Шарапова выходит замуж за британского миллионера Александра Гилкса — друга принца Гарри. Теннисистка подчеркнула, что готова была сказать заветное «да» и согласиться выйти замуж в первый день знакомства с будущим мужем.

«Я сказала «да» в первый же день, как мы встретились. Это было нашим маленьким секретом, не так ли?» — написала Мария Шарапова.

Александр не прошел мимо этого поста и поблагодарил свою возлюбленную за то, что она сделала его «самым, самым счастливым парнем».

Шарапова и Гилкс вместе уже больше двух лет, встречаться они начали в 2018 году. В октябре россиянка подтвердила, что влюблена, причем серьезно. С тех пор Мария и Александр проводят много времени вместе и наслаждаются друг другом.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова вошла в топ-10 самых упоминаемых спортсменок мира в Twitter. Она заняла в рейтинге седьмое место. На первой строчке оказалась японская теннисистка Наоми Осака, на втором месте оказалась американка Серена Уильямс, на третьем — футболистка из США Меган Рапино.