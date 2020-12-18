Елена Панина: Украине немного осталось до превращения в протекторат США

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире радиостанции «Новое время» выразил сожаление, что у него нет контактов с российским коллегой Сергеем Лавровым. Помимо этого, он сказал, что считает себя не «антироссийским» дипломатом, а «на 100% проукраинским».

Проблема в том, что сегодня в соседней стране быть «на 100% проукраинским» означает быть «на 100% антироссийским». В первую очередь это касается, конечно же, политиков и дипломатов. Киев на словах декларирует свою заинтересованность в восстановлении отношений с Москвой, но лишь во время предвыборных кампаний. Однако, как только тот или иной кандидат становится начальником, так сразу же начинает говорить языком националистических сил, для которых Россия — главный враг.

Это демонстрировал и сам Кулеба, заявляя о «глобальном противостоянии Украины и России», которое «никуда не денется», и называя предоставленную тем же Лавровым информацию «дешевым и проигрышным трюком» и «бредом».

Одним словом, Кулеба вел себя не как дипломат, а просто как дешевый агитатор. И это общая и привычная линия Киева.

Украинские депутаты принимают законы, направленные на вытеснение вроде бы всех иностранных языков в пользу украинского, но делают исключения для языков стран-членов НАТО — с одновременной тотальной зачисткой русского языка. Власти соседнего государства неохотно, но соглашаются с возможностью второго гражданства для украинцев, если речь идет о западных странах, но при этом категорически против российского гражданства, обещая его обладателей в случае боевых действий депортировать в концентрационные лагеря.

Не утратили силу и решения Верховной рады, на законодательном уровне закрепившие за Россией понятия «агрессор» и «оккупант».

Когда киевские власти потворствуют нападениям националистов на посольство РФ в Киеве и на наше консульство во Львове, они сами же создают условия, которые делают попросту невозможными какие-либо нормальные дипломатические отношения с ними.

Кроме того, украинские политики и дипломаты не способны держать свое слово. Не успевают просохнуть чернила на подписанных с ними договоренностях, как Киев тут же начинает изобретать способы отказаться от своих обещаний или просто нарушает их.

Поэтому России по интересующим ее вопросам относительно Украины теперь проще разговаривать с западными государствами. Тем более что Киев сознательно отказался от суверенности и независимости, сделав Украину одной из самых зависимых стран, которой осталось уже совсем немного до окончательного превращения в американский протекторат.