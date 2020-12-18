Русский ответ на немецкий вопрос: Альгис Микульскис о горячей полемике в СБ ООН

Перспективы вхождения Германии в Совет Безопасности ООН на постоянной основе стали еще более туманными. Причиной этому послужили заявления постпреда ФРГ Кристофа Хойсгена, сделанные им на заседании СБ и вызвавшие закономерную реакцию российской стороны.

Необъяснимым образом воздержавшись от голосования по принятию российской резолюции «О недопустимости героизации нацизма», Германия решила на этом не останавливаться. В тот же день, 16 декабря, ее постоянный представитель в ООН Кристоф Хойсген на заседании Совета Безопасности, посвященном политической ситуации в Сирии, обрушился с критикой на Россию и Китай, обвинив их в препятствовании оказанию гуманитарной помощи ближневосточной стране.

Этот демарш стал своеобразной местью Москве и Пекину за «вето», наложенное ими на июльский проект резолюции по продлению трансграничных гуманитарных операций. Российская и китайская стороны тогда справедливо посчитали, что с 2014 года, когда была принята первая «гуманитарная» резолюция по Сирии, ситуация в стране радикально поменялась и теперь существуют все возможности осуществлять помощь через Дамаск как столицу суверенного государства. А для снабжения небольшой части провинции Идлиб, находящейся под контролем Турции и связанных с ней террористических формирований, будет вполне достаточно одного погранперехода в Баб аль-Хаве.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя еще в апреле текущего года объяснил причины подобного подхода к решению сирийской гуманитарной проблемы.

«Это вопрос реального положения дел и основополагающего принципа гуманитарного содействия, закрепленного в резолюциях Совбеза и Генассамблеи ООН, предполагающего необходимость координации с законными властями страны-реципиента. Почему-то некоторые гуманитарные организации, среди которых — авторитетные ВОЗ, ЮНИСЕФ, МККК, ЮНФПА и ряд западных НПО, сотрудничают с властями, работают на территории Сирии. Большая часть гуманитарной помощи Сирии идет через диалог с сирийскими властями», — заявил Небензя.

Кристофу Хойсгену такое объяснение, видимо, не понравилось, и немецкий дипломат, вдобавок к упрекам в «гуманитарном саботаже», вменил России еще и поддержку президента Башара Асада вкупе со «вкладом в страдания и смерть мирных жителей Сирии».

Заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский с реакцией на эти обвинения тянуть не стал и поставил на место постпреда ФРГ. Вспомнив о Вячеславе Молотове и легендарном «Мистере Нет» — Андрее Громыко, — российский дипломат дал такой ответ по-русски, какой его коллега из Германии забудет теперь нескоро.

Тем более что политику, проводимую немцами в отношении Сирии, сложно назвать взвешенной и непредвзятой. «Белые каски», печально известные своими «химическими опытами» в пригородах Дамаска, — тому свидетели. Ведь даже их провокации в Думе и Восточной Гуте 7 апреля 2018 года не стали для Германии поводом к отказу в гостеприимстве, например, Халеду Салеху — террористу, на котором «пробу ставить негде», и, по совместительству, одному из руководителей этой «гуманитарной» организации, что и было особо отмечено Дмитрием Полянским.

«Есть свидетельства о его причастности к экстремистской деятельности, к убийствам иностранцев в том числе. Именно поэтому Министерство внутренних дел Германии, как мы знаем, долгое время сопротивлялось тому, чтобы этот человек был допущен в страну, — напомнил немецкому коллеге зампостпреда РФ в ООН. — Однако МИД Германии настоял, и он не просто был ввезен в страну, он прилетел на самолете правительства в качестве гостя Германии…»

Главным посылом в речи российского дипломата стали рассуждения о дальнейших взаимоотношениях Германии и Совета Безопасности. В 2020 году заканчивается ее временное двухлетнее членство в этой структуре ООН, и дальнейшее участие ведущей европейской страны в работе СБ видится Дмитрию Полянскому весьма неочевидным.

«Многие мои коллеги по ООН изначально с очень большими ожиданиями подходили к тому, что Германия становится непостоянным членом Совета Безопасности. Однако благодаря вам, дорогой Кристоф, у них появилось очень много вопросов, нужно ли действительно нам столько раздора, столько разделения, столько негативных эмоций в Совете, — обратился Полянский к оппоненту. — В связи с этим по своим контактам здесь я констатирую, что число сторонников того, чтобы Германия была в СБ ООН, похоже, существенно сократилось. Я думаю, это самый лучший итог вашего пребывания в Совете. Всего вам самого хорошего!»

Китайский постпред в ООН Чжан Цзюнь согласился с этой мыслью с истинно восточным изяществом.

«Путь Берлина к постоянному членству в Совбезе будет сложен», — заявил Цзюнь.

Победа ли Байдена послужила такому всплеску русофобии в Европе, победы ли России на сирийских фронтах — сложно сказать. Однако, возвращаясь к речи Кристофа Хойсгена, я не могу не удержаться от некоторых собственных и, разумеется, оценочных суждений.

Герр Хойсген, давно ли немецкая дипломатическая школа стала считать преступлением сотрудничество с законными главами государств? Если же Башар Асад незаконен — предъявите, пожалуйста, документ, подтверждающий это на международном уровне.

«Страдания и смерть мирных жителей», говорите? Мне кажется, что немцы еще очень много лет не будут иметь права оперировать подобными фразами в общении с русскими.