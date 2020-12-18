Михаил Иванов: Мы выдержим все сложности благодаря хорошим новостям

Санкт-Петербург, 18 декабря. Директор Дома журналиста в Санкт-Петербурге, член жюри конкурса «Хорошие новости России» Михаил Иванов поздравил победителей номинаций состязания и рассказал о популярности позитивных новостей.

В Петербурге состоялось торжественное вручение наград победителям конкурса «Хорошие новости России», организованного ФАН и Медиагруппой «Патриот». В личном видеообращении Иванов обратился к участникам мероприятия.

«Мы живем с вами в непростое время. Прямо скажем — в тяжелое время. Свирепствует проклятый вирус, трещит экономика, мир сотрясают социальные волнения и конфликты. Но есть и хорошая новость — люди вдруг вспомнили, что они смертные, что они подвержены болям и невзгодам. Вы спросите: «Что же тут хорошего?». Отвечаю. Сейчас мы учимся ценить все то хорошее в нашей жизни, что не замечали прежде. Мы любуемся хорошими людьми, хорошими поступками, мы рады увидеть просто светлое лицо в толпе», — высказался Михаил Иванов.

Член жюри отметил — рубрика «Хорошая новость» была в газете «Петербург-Экспресс» в 90-е годы.

«Тогда я был главным редактором этой газеты. Данная рубрика была очень популярна. Тогда тоже было непросто жить, но выдержали. Я думаю, что выдержим и сейчас», — заявил эксперт.

В своей поздравительной речи Михаил Иванов сообщил, что с удовольствием почитал все материалы конкурса. По его словам, все работы являются достойными.

«И пусть не расстраиваются те, кто сегодня не победил. Ваша хорошая новость еще впереди», — подытожил член жюри.

Отметим, все победители были награждены почетными дипломами и сертификатами на денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.