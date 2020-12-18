Сатирик Альтов призвал покончить с браконьерством в новостях о России

Санкт-Петербург, 18 декабря. Писатель-сатирик, заслуженный деятель искусств РФ Семен Альтов считает, что российское общество намеренно перекармливают негативными новостями, чтобы делать его легкой добычей для разных аферистов и мошенников как внутри страны, так и за рубежом.

«Хорошие новости сегодня на вес золота. Я бы сделал приз для журналистов, которые пишут о хороших новостях, тоже из чистого золота», — заявил сатирик в эфире медиацентра «Патриот» во время церемонии награждения лауреатов премии Федерального агентства новостей «Хорошие новости России».

По словам Альтова, народ в России прикормлен плохими новостями, как рыба рыбаком.

«И все черное, чем сегодня питается общество, оно прикормлено этими новостями. Поэтому я надеюсь, что государство когда-то все это признает браконьерством и все будет по-честному, как полагается в нормальном обществе», — отметил писатель.

Во время церемонии Семен Альтов вручил приз победительнице в номинации «Общество и социальные проекты» — журналистке ИА «ТАСС» Таисии Боршиговой — за публикацию «Время молодых: как студенты в Чечне формируют городскую среду», рассказывающую о том, как студенты и преподаватели Грозного разработали план по благоустройству города.