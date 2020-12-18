Малькевич призвал провести широкую дискуссию о восстановлении памятника Дзержинскому

Национальная безопасность, если посмотреть максимально широко — это защищенность жизненно важных интересов граждан, общества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз. Об этом в интервью ФАН заявил президент «Фонда защиты национальных ценностей» Александр Малькевич.

20 декабря свой профессиональный праздник — День работника органов безопасности — отмечают люди, которые ежедневно решают задачи, связанные с обеспечением госбезопасности. Именно они защищают суверенитет нашей страны.

«В эпоху существования СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста, — напомнил Малькевич. — История его установления берет начало с декабря 1917 года — именно тогда была образована ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия. И именно сейчас я хотел бы вернуться к одному знаковому вопросу».

По словам политолога, к нему обратились неравнодушные граждане с просьбой разобраться с незаконным перемещением памятника создателю ВЧК Феликсу Дзержинскому с Лубянской площади Москвы, которое произошло 23 августа 1991 года.

«В следующем году исполнится 30 лет этой драме — и, видимо, пришло время восстанавливать историческую несправедливость, — заявил общественный деятель. — Ни у кого сегодня не вызывает сомнения, что памятник Дзержинскому был демонтирован вне правовой процедуры, юридически это был настоящий акт вандализма».

Собеседник ФАН отметил, что процедура перемещения памятника искусства государственного значения регламентировалась в то время законом РСФСР от 15 декабря 1978 года «Об охране и использовании памятников истории и культуры», статья 41 которого гласила: «Снос, перемещение, изменение недвижимых памятников истории и культуры запрещаются». Малькевич подчеркнул, что исключение из этого правила могло допускаться лишь с особого в каждом отдельном случае разрешения Совета Министров СССР (в отношении памятников общесоюзного значения) или Совета Министров РСФСР (в отношении памятников республиканского и местного значения).

«Все отлично осознавали незаконность и преступность этого сноса, — отметил политолог. — Никто из руководителей города не хотел быть привлеченным к ответственности. Именно поэтому, когда посыпались сотни обращений граждан и депутатов в прокуратуру, задним числом, спустя два месяца, было принято решение Президиума Моссовета от 24 октября 1991 года №191 «О сохранении, переносе в запасники и размещении в специальной экспозиции мемориальных сооружений политико-идеологической тематики советского периода», которым этот снос попытались отчасти узаконить».

Однако, подчеркнул эксперт, никакого правового значения этот документ не имеет.

«Об осознании властями своей ответственности говорит и последующая многолетняя свистопляска с изменением охранного статуса памятника: его перевели из категории федеральных памятников в местные, затем — в региональные», — добавил собеседник ФАН.

Он также отметил, что в 1998 году Государственная Дума приняла постановление, в котором призвала мэрию Москвы заново воздвигнуть памятник на Лубянке.