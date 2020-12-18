Астролог Василиса Володина назвала рецепт обогащения в 2021 году

Москва, 18 декабря. Астролог Василиса Володина подробно и понятно объяснила, как люди в возрасте от 25 до 52 лет могут обогатиться. В своем Instagram-аккаунте ведущая шоу «Давай поженимся» опубликовала видеоуроки, которые помогут правильно рассчитать свое время денег.

«Осторожно! Двери открываются. Станция «Денежная», — написала Володина под постом.

Астролог Василиса Володина раскрыла рецепт обогащения в 2021 году. По ее словам, в течение следующего года Юпитер будет двигаться по небу так, «что обязательно будет гармонично аспектировать Плутон или Уран фактически у всех родившихся с 1968 по 1996 годы». Как указала астролог, почти любой человек из этих поколений сможет заработать в 2021-м году. Речь идет о дополнительных выплатах, прибыли, везении и других бонусах.

«Найти на улице приятную купюру в конце-концов. Только вот незадача — Юпитер движется довольно быстро и «пролетает» градус, сулящий удачу, обычно за неделю (от 5 до 12 дней). И в ваших интересах знать, когда эта неделя наступит. Готовиться, использовать», — сказала Василиса Володина.

Он также обратила внимание на то, что у людей младше 25 и старше 53-х лет также могут обогатиться, но не исключены и убытки.

Ранее Василиса Володина рассказала, что ждет россиян в декабре. Она призвала вспомнить то, что уже происходило в жизни людей летом прошлого и весной этого года.