Звездные визажисты рассказали, какой макияж подойдет для новогодней ночи

До главного зимнего праздника — Нового года — остается не так много времени. Для представительниц прекрасного пола это время настоящей суеты: какое платье выбрать, как уложить волосы и какой сделать макияж? С последним ФАН решил помочь милым дамам и узнал у звездных визажистов — Полины Мечковской и Светланы Гребеньковой — о главных трендах новогоднего макияжа этой зимой.

Блестки, тени-хамелеоны, различные глиттеры должны украсить представительниц прекрасного пола в новогоднюю ночь, считает Полина Мечковская.

«Я всегда делаю акцент на глаза. Для наибольшего эффекта воспользовалась бы накладными ресницами», — отметила визажист.

Кроме того, Мечковская считает, что для новогоднего образа не обойтись без качественного контуринга, а вот губы специалист по макияжу оставила бы нюдовыми.

«Знаете, не очень-то удобно кушать с красной помадой, она постоянно стирается. Моя главная рекомендация — делать акцент на глаза, потому что губы мы съедаем», — шутя объясняет бьюти-блогер.

Для девушек, кто предпочитает более спокойный макияж, Мечковская советует сделать широкие стрелки, но не пренебрегать накладными ресницами.

«Если вы хотите, действительно, классно выглядеть и не думать не о чем, стоит попробовать наращенные ресницы. С таким украшением можно точно проходить порядка двух недель. останется лишь немного добавить теней, нарисовать стрелки», — советует косметолог.

Несмотря на все течения моды в макияже, Полина Мечковская отметила, что главным трендом в новогоднюю ночь всегда было и остается до сих пор хорошее настроение.

Советы звездного визажиста Светланы Гребеньковой больше порадуют любительниц спокойного макияжа. Так, по мнению эксперта на смену ярких, фееричных раскрасок приходит «более спокойная история».

«Скорее, это будет похоже на обычный легкий вечерний макияж на каждый день. Лучше больше внимания уделить наряду. Образы становятся более естественными, и женщины становятся все ближе к своему натуральному облику», — рассказывает визажист.

По мнению Светланы, для праздничного макияжа будет достаточно буквально нескольких штрихов, которые придадут внешности чуть больше выразительности.

«Если мы говорим о конкретных моментах, на которые делается акцент, то это идеальный тон лица, выразительные брови, ресничный контур, румяна», — добавила эксперт по макияжу.

Выходит, в нынешнем году макияж можно выбрать на свой вкус, ведь мода дает возможность экспериментировать и выбрать для себя наиболее комфортный вариант. А главным трендом, как всегда остается хорошее настроение и улыбка, которая идет всем и подходит под любой наряд. А про то, какому образу отдать предпочтение в новогоднюю ночь, рассказал стилист Влад Лисовец.