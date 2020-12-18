Гаспарян: коммунисты потеряли связь с реальностью

Мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть предложил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом СССР после того, как Спортивный арбитражный суд запретил использовать российский триколор. Политолог Армен Гаспарян заявил в комментарии ФАН, что члены КПРФ уже давно потеряли связь с реальностью.

Спортивный арбитражный суд запретил российским спортсменам участвовать в крупных международных стартах, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под флагом России до декабря 2022 года.

Мэр Новосибирска предложил спортсменам использовать флаг СССР. Коммунист подчеркнул, что Запад пытается не только разрушить Россию, но и лишить национальной гордости.

«Предлагаю асимметричный ответ: использовать в качестве символа нашей команды на предстоящих соревнованиях Знамя Победы — государственный флаг Советского Союза, победившего фашистскую Германию в Великой Отечественной войне», — написал Локоть в Facebook.

По мнению Гаспаряна, предложение мэра Новосибирска выступать под флагом несуществующего государства необычное. Однако публицист признался, что его не удивляют подобные инициативы членов КПРФ.

«Весьма странное предложение. Но от политиков КПРФ уже давно никто ничего другого и не ждет. У них тотальный отрыв от реальности. Может, Локоть не в курсе, но Советский Союз прекратил свое существование без малого 29 лет назад. Это флаг несуществующей страны! С таким же успехом можно выступить под династическим флагом Романовых», — заявил политолог.

Гаспарян подчеркнул, что речь идет вовсе не о флаге, а о попытках добиться бесчестия и унижения России. Какой бы флаг ни выбрали российские спортсмены, его все равно потребуют заменить на нейтральный — олимпийский.

«Может, господину Локтю, прежде чем открывать рот, стоит что-то почитать по теме? Я понимаю, что целевая аудитория КПРФ — это «тупой и еще тупее», судя по всему. Всякие Рашкины, Платошкины, Хреношкины мелят ежедневно околесицу. Но, может, все-таки своего избирателя надо уважать, хоть что-нибудь узнать, прежде чем говорить», — предложил Гаспарян.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о запрете выступать под флагом РФ накануне. Кроме того, CAS запретил российским чиновникам входить в советы, комитеты или любые другие подразделения международных федераций, подписавших Кодекс WADA. Российским чиновникам также запрещено посещать олимпийские и паралимпийские игры, чемпионаты мира.

Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка России, депутат Госдумы Светлана Журова объяснила ФАН, в чем главное «изуверство» решения CAS.