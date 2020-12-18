Депутат Тимофеева уверена, что будущее России — за хорошими новостями

Санкт-Петербург, 18 декабря. Заместитель председателя Госдумы РФ, журналистка Ольга Тимофеева считает, что хорошие новости заряжают общество позитивом, наполняя людей здоровьем и силой, достаточными, чтобы преодолеть любые трудности. Об этом она заявила в эфире медиацентра «Патриот» во время церемонии награждения лауреатов премии ФАН «Хорошие новости России».

Тимофеева обратила внимание, что чаще всего в СМИ можно найти информацию о нерадостных событиях.

«Включаем телевизор, открываем газету или интернет-издание и что видим? ЧП, аварии, катастрофы, пандемия. К сожалению, в наших новостях очень много негатива. И как важно, чтобы в этой волне негатива присутствовало хотя бы немножко хороших новостей, хотя бы немножко позитива», — заявила она.

Депутат Госдумы считает важным информирование общества об успехах и достижениях россиян, в какой бы области профессиональной деятельности они ни были достигнуты.

«Важно рассказывать о людях, которые достигают успеха. Важно рассказывать о людях, которые борются с трудностями, болезнями и побеждают их. Важно говорить об изобретениях, о том, что достигают наши пенсионеры и наши самые маленькие, юные жители России», — отметила Ольга Тимофеева.

Заместитель председателя Госдумы РФ выразила благодарность организаторам конкурса и тем журналистам, которые делают материалы о хороших новостях в России. Тимофеева уверена, что будущее — за хорошими новостями из России.