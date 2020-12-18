Жительнице Архангельска грозит срок за избиение дочери-отличницы армейским ремнем

Архангельск, 18 декабря. Следователи завершили расследование и направили уголовное дело в суд в отношении матери, которая избивала свою дочь-отличницу за плохие отметки. Как стало известно ФАН, после каждой четверки родительница брала в руки армейский ремень и с его помощью «прививала» своему ребенку любовь к учебе.

В декабре 2018 года в дежурную часть полиции обратился житель города Архангельск. В своем заявлении он указал, что с просьбой о помощи к нему обратилась знакомая 11-летняя девочка. Школьница рассказал мужчине, что мама систематически ее избивает за любую школьную оценку ниже пятерки. Школьница заявила, что не может больше терпеть издевательств и если ситуация не изменится в лучшую сторону, то она сбежит из дома.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Истязание несовершеннолетнего» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Светлана Тарнаева.

По первой статье жительнице Архангельска может грозить до 7 лет лишения свободы, по второй — до 3 лет тюрьмы.

Женщина на следствии не признала своей вины. На допросе она заявила правоохранителям, что это ее ребенок и что она имеет право применять такие методы воспитания, какие посчитает нужными.

«Несовершеннолетняя росла в неполной семье. Ее отец несколько лет назад ушел жить к другой женщине. Наверное, поэтому мать хотела сделать из девочки идеального человека. Вообще, женщина так и не поняла, что побоями приносила ребенку не только физическую, но и моральную боль. Она до сих пор считает себя идеальной матерью», — сообщил ФАН источник в полиции.

Девочка уже два года находится в социальном приюте Архангельска. Решить вопрос о дальнейшем месте ее пребывания можно будет после того, как суд примет решение по существу уголовного дела.