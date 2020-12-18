В 2021 году 160 тысяч дагестанских семей могут улучшить свое благосостояние

Махачкала, 18 декабря. Возможное повышение размера пособия для детей в возрасте от трех до семи лет затронет 160 тысяч дагестанских семей, сообщает Минтруд республики. При этом выплата вырастет более чем вдвое – до 11 тысяч рублей.

О возможном повышении размера пособия в четверг, 17 декабря, объявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Он напомнил, что в настоящее время выплата на детей от трех до семи лет равна половине прожиточного минимума на человека в том или ином регионе страны.

Глава государства сообщил, что власти проанализируют, насколько эта мера поддержки малоимущих семей эффективна. Если выяснится, что доход таких семей все же не превышает прожиточный минимум, то будет принято решение о повышении размера пособия вдвое. Причем объем поддержки вырастет уже с 1 января 2021 года.

«Если не все семьи будут дотягивать до одного прожиточного минимума на человека, то с 1 января следующего года, то есть через две недели, мы будем платить по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка», – заявил Путин.

По словам министра труда и социального развития Дагестана Изумруд Мугутдиновой, возможное повышение коснется, по большей части, многодетных семей.

«Это станет ощутимой мерой социальной поддержки для более чем 160 тысяч малоимущих семей республики, воспитывающих, как правило, трех и более детей», – сообщила журналистам глава ведомства.

При этом конкретно в Дагестане размер пособия вырастет с 5 тысяч до 11 тысяч рублей на ребенка. Мугутдинова уверена, что это значительно облегчит жизнь многим семьям в республике.

«Предпринятые президентом меры социальной поддержки незащищенных слоев населения, для многих семей стали настоящим спасением и единственным средством для существования. Эти выплаты остаются актуальными для людей», – считает министр.

В пресс-службе регионального Минтруда не смогли оперативно уточнить количество детей в республике, которых может коснуться потенциальное увеличение пособия.