Период мирового господства США закончился: настало время России

Соединенные Штаты больше не чувствуют себя безмятежно и вальяжно, как это было после распада СССР. Сегодня у Америки появился достояний соперник со своими интересами. Об этом корреспонденту ФАН сообщил российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

ПАО «Амурский судостроительный завод», выполняя условия контракта с Минобороны России, поставит на Тихоокеанской флот шесть современных корветов. Издание РИА Новости сообщает, что корабли проектов 20380 и 20385, способные нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», будут спущены на воду с 2024 по 2028 год.

В Минобороны РФ уверены, что ставшие в строй Тихоокеанской флотилии новые корветы значительно повысят обнаружение и уничтожение как надводных, так и подводных средств противника. Кроме того, они повысят защиту не только морских коммуникаций и военно-морских баз, но и смогут оказать неоспоримую поддержку войскам в защите морского побережья.

«По целому ряду технических характеристик и составу вооружения сегодня строящиеся корветы не имеют аналогов в мире и обладают большим модернизационным потенциалом. Это современные корабли, оснащенные новейшим радиолокационным комплексом МФРЛК, перспективным зенитным ракетным комплексом «Редут», современным противокорабельным комплексом «Уран», противолодочным комплексом «Пакет-НК» и универсальными пусковыми установками, способными нести перспективные ракеты «Циркон», — подчеркнули в военном ведомстве РФ.

В свою очередь российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей высоко оценил сегодняшнее состояние Военно-морского флота РФ. По его словам, страны Запада не могли поверить, что Россия сможет восстановить свой военный потенциал после распада СССР.

«Сегодня США считают своим соперником наш Военно-морской флот, который в 90-е прошел через опустошение. Американцы не ожидали, что всего за десять лет Россия сможет модернизировать свой военно-морской флот. Да, тяжело и с трудом, но это получилось сделать благодаря терпению и мудрости нашего политического руководства. Было сделано все, чтобы боевые единицы начали поступать на вооружение нашего флота. Даже Каспийская флотилия ВМФ России пополнилась новыми кораблями, чего не было даже во время Советского Союза. Сегодня военно-морской флот получает военные фрегаты, малые боевые корабли, корветы, большие десантные корабли, подводные лодки и так далее. Кроме того, после Крымской весны наш Черноморский флот восстановил свои подводные силы, а также продолжает обновлять надводную составляющую», — заявил собеседник ФАН.

Василий Дандыкин считает, что Соединенные Штаты больше не чувствуют себя безмятежно и вальяжно, как это было после распада СССР. Сегодня у Америки появился достояний соперник в лице России со своими интересами.

«Помимо этого, Россия сегодня способна противодействовать в дальней морской зоне, поскольку был подписан договор о создании пункта базирования в Судане. Это очень важно для нашего нахождения в Индийском океане и Красном море. Я думаю, что страны НАТО пытаются догнать Россию, но как бы им не надорваться. Время безмятежности и вальяжности для США прошло. У Америки появился достояний соперник со своими интересами», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что NI назвал российский Су-35 «универсальной боевой птицей».