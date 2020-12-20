Малькевич требует сурово наказать журналистку, солгавшую Путину на пресс-конференции

Первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич требует сурово наказать рязанскую журналистку Александру Безукладову за обман президента России Владимира Путина во время пресс-конференции.

Журналистка смогла привлечь к себе внимание плакатом с надписью: «Я беременна» (что не соответствовало истине), а ее вопрос, по мнению Малькевича, на деле оказался лоббированием интересов местного чиновника.

В связи с этим Малькевич обратился к председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву с требованием рассмотреть поведение Безукладовой на пресс-конференции президента и принять к ней соответствующие меры.

«Считаю, что поведение журналистки Александры Безукладовой на пресс-конференции президента России было недопустимым, — написал Малькевич в своем Telegram-канале. — За публичный обман главы государства, фальсификацию, абсолютно фейковое выступление (часть «сценария» которого была заранее опубликована в соцсетях), за поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста, предлагаю исключить Александру Безукладову из членов Союза журналистов России».

В комментарии ФАН Александр Малькевич заявил, что за столь беспардонную ложь и фальсификации, которые позволила себе рязанская журналистка, нужно, как говорится «вмазать», чтобы не повадно было.

«Она обманула не только президента, но и всех нас: там не только ложь, но и явно фейковый, постановочный вопрос, что для журналиста совершенно недопустимо», — отметил собеседник ФАН.

По мнению Малькевича, среди прегрешений журналистки: ложь о беременности; выступление по заранее заготовленному «темнику»; попытка продавить чиновнику звание Героя России на основании ложной информации о его «подвигах»; публичная ложь о количестве спасенных этим чиновником людей, о чем журналистка знала; ложь о собранных жителями Рязани подписях в поддержку этого награждения; а также фактически публичное участие в коммерческих спорах в прямом эфире на всю страну.

«Подобное недостойное поведение, выражающееся в откровенной и отвратительной лжи на всю страну, не должно остаться безнаказанным», — подчеркнул Александр Малькевич.

Что известно об этой истории

Рязанская журналистка, директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова в ходе пресс-конференции привлекла внимание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова плакатом «Я беременна». Получив слово, она попросила главу государства присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России за спасение семи человек во время пожара.

«У нас в стране немало положительных примеров, когда чиновники готовы жертвовать всем на благо интересам нашей страны, — рассказала президенту Александра. — 7 октября, в ваш день рождения, на территории Рязанской области произошел пожар в военном гарнизоне. Один из таких чиновников спас семь человеческих жизней: вначале он спас двух стариков, получил контузию, но вернулся за матерью с двумя детьми — восьми лет и пятимесячным малышом, а также за двумя стариками. И все это продолжалось под снарядами. Зовут его — Игорь Греков».

Владимир Путин заинтересовался историей Игоря Грекова, но спросил у Александры, какое отношение ко всему этому имеет ее «беременность».

«Я подумала, что, если у меня будет яркая табличка, что я беременна, меня, наконец, заметят. И мне повезло, спасибо», — объяснила свою хитрость Александра.

«Понятно, — вы нас надули», — ответил президент.

Отметим, само издание «МК в Рязани» сообщает, что Игорь Греков спас всего одну женщину (а не семь человек), когда участвовал в эвакуации деревни во время детонации боеприпасов. Ранее, по данным того же издания, он спас тонущего двухлетнего ребенка, за что получил награду от МЧС. Впрочем, местные жители не подтвердили журналистам информацию, что Греков вообще кого-либо сам спасал во время пожара на воинском складе. В программе «Время» на Первом канале показали несколько человек, которые присутствовали возле эпицентра, но никого похожего на вице-губернатора не видели. Завершается сюжет заверением, что история «спасения» будет тщательно проверена.

По неофициальным данным, Игорь Греков фигура в Рязанской области весьма влиятельная, даже более влиятельная, чем местный губернатор. Известна также нездоровая страсть вице-губернатора к наградам, что вызывает насмешки местных жителей. Также журналисты выяснили, что муж Александры Безукладовой работает в правительстве области, этот факт связали с ее выступлением на пресс-конференции президента России.