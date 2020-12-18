Огромные плакаты со списками должников по ЖКХ появились на фасаде дома в Подмосковье

Королев, 18 декабря. Креативную методику управляющих компаний заметили жители Королева и Ивантеевки.
В Королеве такой плакат уже почти две недели украшает дом на Калининградской улице. Подобная практика распространена на всей территории России и отчаявшиеся собрать с жильцов задолженности по коммунальным услугам управляющие компании нередко ее применяют.
Ранее россияне жаловались на подобные действия коммунальщиков, но в 2017 году Роскомнадзор поставил точку в споре — УК имеют право информировать граждан о наличии долгов, но при этом не должны раскрывать персональные данные должника.
«Например, размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных. Но указание дополнительных сведений (ФИО, фамилия и инициалы), которые позволяют отнести их к конкретному физическому лицу, является грубым нарушением управляющей компанией законодательства РФ», — прокомментировали в ведомстве.
Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с корреспондентом ФАН отметила, что активная работа управляющих компаний с жильцами, в том числе публикация списков должников, приносит хорошие результаты:
«Управляющие компании, которые предпринимают какие-то усилия по взысканию задолженностей, как правило достигают хороших результатов на уровне 97-98%. И это не только вывешивание списков должников. Это работа с советами многоквартирных домов и работа по отключению отдельных коммунальных ресурсов. Закон, действительно, не запрещает публиковать списки поквартирные и какие-то напоминания на дверях. Хотя иногда они носят довольно странный характер, не всегда они не отличаются тактом, оригинальностью и выдумкой. Но тот, кто что-то делает имеет результат, а тот, кто не делает, нет».