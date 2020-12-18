Огромные плакаты со списками должников по ЖКХ появились на фасаде дома в Подмосковье

Королев, 18 декабря. Креативную методику управляющих компаний заметили жители Королева и Ивантеевки.

В Королеве такой плакат уже почти две недели украшает дом на Калининградской улице. Подобная практика распространена на всей территории России и отчаявшиеся собрать с жильцов задолженности по коммунальным услугам управляющие компании нередко ее применяют.

Ранее россияне жаловались на подобные действия коммунальщиков, но в 2017 году Роскомнадзор поставил точку в споре — УК имеют право информировать граждан о наличии долгов, но при этом не должны раскрывать персональные данные должника.

«Например, размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных. Но указание дополнительных сведений (ФИО, фамилия и инициалы), которые позволяют отнести их к конкретному физическому лицу, является грубым нарушением управляющей компанией законодательства РФ», — прокомментировали в ведомстве.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с корреспондентом ФАН отметила, что активная работа управляющих компаний с жильцами, в том числе публикация списков должников, приносит хорошие результаты: