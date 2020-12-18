Чтоб не пил, не курил,

И цветы всегда дарил.

В дом все деньги отдавал,

Тещу мамой называл.

Был к футболу равнодушен,

А в компании не скушен.

И к тому же чтобы он

И красив был, и умен.

Помните этот припев из популярной песенки?

Если вам повезло, и все вышесказанное — про вашего дорогого супруга, то такое сокровище, несомненно, заслуживает лучшего подарка на Новый год, а это значит, что вам придется потрудиться, чтобы найти оригинальный и одновременно полезный презент, который непременно придется по вкусу вашему мужу.

Мы решили помочь вам с выбором и представляем наш список идей на наступающий Новый 2021-й год, которые для вашего удобства сгруппировали по категориям. Будем рады, если какой-либо из предложенных вариантов придется вам по душе и вы сможете порадовать свою вторую половину в самую волшебную ночь года.

Для модного парня

Миф о том, что мужчина должен быть лишь немного привлекательнее обезьяны, давно канул в небытие. Современные представители сильного пола следят за собой не меньше своих прекрасных дам. К счастью, конечно.

Косметический набор

Нет, речь, само собой, не о стандартной бритве и балоне с пеной из масс-маркета. Сейчас на рынке представлено множество интересных бьюти-продуктов, которые смотрятся неизбито и весьма брутально. Например, что скажете о шампунях, упаковка которых выглядит как банка пенного напитка, или натуральной глине для укладки волос в баночке с черепами?

Барбер-шопы сейчас на пике популярности, и стрижку «ежик» можно встретить все реже. Мужские волосы требуют укладки и ухода не меньше женских, поэтому разнообразными восками, маслами и гелями нынче никого не удивишь. Разумеется, ваш супруг может воспользоваться и вашим арсеналом, но согласитесь — черная субстанция в крафтовой обертке выглядит более брутально, нежели воздушная эмульсия с запахом фиалок.

Кстати, о запахах. Что скажете о креме после бритья с ароматом бекона? Да, есть и такое. Если банальная парфюмерия вам наскучила, а подарить что-то вкусно пахнущее очень хочется — попробуйте присмотреться к твердым духам. Они не содержат спирта, удобны в применении, а маленькую баночку удобно носить в кармане.

Сертификат в барбер-шоп

Барбер-шоп — это такой модный салон красоты, куда запрещен вход женщинам и где специально обученные мастера наводят красоту суровым дяденькам. В таких заведениях знают все о стильных мужских стрижках, уходе за бородой и даже о бритье опасной бритвой. Там ведутся разговоры на мужские темы и показывают футбол, а в некоторых даже угощают чем покрепче. Этакий закрытый клуб, где можно с удовольствием провести время и заодно привести себя в порядок.

Одежда и аксессуары

Нет, мы не забыли, что пишем про мужские подарки, но раз уж речь зашла о внешнем виде, то почему бы не осчастливить любимого качественной рубашкой или галстуком от престижного бренда, на покупку которого он давно не может решиться в наши трудные времена? Хорошим подарком станет портмоне из мягкой кожи, удобный портфель для бумаг или ноутбука, утепленные кожаные перчатки со специальной вставкой на пальцах, которая позволяет пользоваться смартфоном, не оголяя руки в мороз.

Из недорогих вариантов можем предложить комплект из шапки и шарфа, качественное термобелье и смешные носки на новогоднюю тематику в качестве забавного дополнения. Если ваш мужчина много времени проводит на улице, то он наверняка оценит вашу заботу. По крайней мере, такой подарок точно не будет пылиться на дальних полках в компании бесполезных кружек и дурацких новогодних сувениров, которые никому не нужны, но и выбросить жалко.

Для авантюриста

Помните, как подвыпивший Ипполит из всенародно любимой комедии сокрушался по поводу того, что в нас пропал дух авантюризма? Если в вашем супруге он силен как никогда, то желанным и необычным сюрпризом для него станет подарок-приключение. Идеи сертификатов — ниже.

Мне бы в небо

Пусть не все, но многие мужчины в тайне мечтают о небе и сожалеют о не сложившейся карьере летчика, сидя в офисе и отправляя очередной документ по электронной почте. Станьте для своей второй половины феей, исполняющей мечты. Подарите ему незабываемое ощущение полета. Выбор огромен: прыжок с парашютом, прогулка на вертолете, легкомоторном самолете или параплане и даже пикник на воздушном шаре. Выбирайте подходящий вариант и вперед!

Катание на квадроцикле

Приобрести личный квадроцикл может себе позволить не каждый. Во-первых — эта «игрушка» достаточно дорогая для, скажем так, вещи не первой необходимости, а во-вторых — транспортное средство нужно где-то хранить и ухаживать за ним. Для тех, кому все же очень хочется оседлать четырехколесный вездеход, придумали замечательное развлечение — катание на квадроциклах. Поездка с ветерком по заснеженному лесу или специальной трассе с трамплинами не оставит равнодушным ни одного экстремала.

Комбинированные пакеты

Если вам сложно определиться с выбором, то можно воспользоваться пакетным предложением. Ваш муж сможет самостоятельно определиться, что ему больше по душе: полет в аэротрубе, урок езды на мотоцикле, пейнтбол, а то и вовсе экскурсия в бункер или московское подземелье.

Сертификат в мотошколу

Автомобильные права у вашего избранника почти наверняка имеются, а вот категория А или А1 открыта совсем не у всех. Оплатите ему курс занятий в мотошколе. Такой подарок нельзя назвать недорогим, зато положительные эмоции гарантированы.

Для романтичных натур

Если ваш муж в целом не имеет ничего против совместного отдыха (а он точно не имеет, ведь мы же выбираем подарок для идеального мужчины), то предлагаем схитрить и одним подарком осчастливить вас обоих.

Ужин на двоих

Пригласите любимого в ресторан, о посещении которого вы давно мечтали, но не могли себе позволить. В вашем городе наверняка найдется масса достойных мест с хорошей кухней, приятными интерьерами и отличным обслуживанием. Мужчина оценит по достоинству возможность вкусно поужинать, а у вас будет повод выгулять новое платье.

Парный экстрим

Если дух авантюризма не чужд вам обоим, то все вышеперечисленные идеи можно осуществить и на двоих. Попробуйте вместе полетать, погонять на багги, покататься на снегоходе и совершите прогулку верхом по лесу. Психологи утверждают, что совместное времяпрепровождение очень сближает.

Фотосессия

Фотографироваться любят не только женщины. Полистайте свой Instagram и убедитесь в правдивости этого утверждения еще раз. Сходите с мужем на романтическую фотосъемку в красивых интерьерах или на свежем воздухе. Это подарит обоим новые впечатления и поможет раскрепоститься, а в вашем доме появится новый декор в виде высокохудожественных фото.

Путевка в дом отдыха

С путешествиями в этом году у всех не задалось, но страсть к перемене мест и новым впечатлениям никуда не делась. Забронируйте отдых на несколько дней, чтобы сменить обстановку. Для экскурсионного отдыха не лучшее время, а вот загородный отель — то, что надо.

Подарок мужу своими руками

Собственноручно связанные носки или шарф — это очень мило и практично, но мы сейчас не об этом. Давайте вспомним, через что у нас лежит путь к сердцу мужчины? Правильно — через желудок! Поэтому предлагаем побегать по магазинам и собрать для любимого супруга набор вкусностей.

В зависимости от предпочтений одариваемого в него могут входить икра, несколько сортов сыровяленной колбасы, копченая рыбка, сыр, оливки, орехи, соус для стейков. Сладкоежек, коих среди мужчин не так уж и мало, порадуют цукаты и драже в глазури, горький шоколад с необычными добавками (например, с солью или перцем чили), рождественский штоллен и зерновой кофе или редкий сорт чая. Все это богатство можно упаковать в деревянный ящик, проложенный опилками или соломой. Ну, и про бутылочку любимого напитка не забудьте!