Американский актер Дольф Лундгрен тайно женился

Стокгольм, 18 декабря. Дольф Лундгрен — американский актер шведского происхождения — тайно женился. Об этом пишет издание page.six.

Актер получил мировую известность благодаря ролям в фильмах «Универсальный солдат» и «Рокки». Дольф Лундгрен узаконил свои отношения со своей возлюбленной Эммой Крокдэл, однако торжественная церемония прошла в тайне от всех. Однако знаменитость уже засняли с кольцом на руке, хотя раньше он этих аксессуаров не носил.

У Эммы также появилось два кольца на безымянном пальце: одно — рубином, а второе — без драгоценных камней. Для Дольфа этот брак является вторым, с первой женой Анетт Квиберг актер развелся с 2011 году.

Помолвка влюбленных состоялась в июне этого года, о чем сообщила сама Крокдэл на своей странице в соцсети. Тогда девушка опубликовала совместное с Дольфом фото и показала подаренное им кольцо.

«Ущипните меня!» — таким образом Крокдэл прокомментировала снимок.

В июле этого года сообщалось, что внучка королевы Елизаветы принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского миллионера Эдоардо Мапелли. Закрытая церемония бракосочетания прошла в Виндзорском замке.