Фантазия иссякла: чернокожий конгрессмен списал все смерти от COVID-19 на Трампа

Вашингтон, 18 декабря. Член Конгресса США, ярая сторонница движения BLM и антисемит Ильхан Омар заявила изданию MSNBC о том, что ее отец наряду с 300 тысячами американцев умерли от коронавируса по вине Дональда Трампа и его администрации, которые якобы не приложили достаточных усилий для недопущения смертей. Об этом рассказывает Fox News.

“My father and over 300,000 people have lost their lives because of dangerous criminal neglect by Trump and his Administration.



It is not enough to just issue subpoenas. We have to investigate and prosecute the people responsible.” - @IlhanMN pic.twitter.com/n138b6nxEw — Jeremy Slevin (@jeremyslevin) December 17, 2020

Женщина не предоставила обоснования своего обвинения и не предположила, как именно должно проходить предполагаемое «расследование» халатности властей, на какие факты оно должно опираться. Для убеждения слушателей было задействовано лишь эмоциональное давление.

«Мой отец пережил так много, что для него потерять свою жизнь из-за коронавируса — это ужасно», — сказала Омар дрожащим голосом.

Также женщине не понравилось, что Трамп «не выразил сострадания к ушедшим людям».

В конце ноября 2020 года члены Конгресса США, представители Демократической партии и активисты движения BLM Рашида Тлаиб и Айанна Прессли потребовали от кандидата в президенты Джо Байдена принятия в будущем закона «The BREATHE act», согласно которому чернокожие получат права и привилегии, каких нет у белых граждан.

Демократы считают, что афроамериканцев необходимо обеспечить деньгами. Один из удачных тому предлогов —возмещение ущерба потомкам жертв рабства.

Соучредитель BLM Патрис Каллорс в своей статье для американского журнала о моде Teen Vogue написала, что «BREATHE» — это «законодательное признание в любви к чернокожим людям». Каллорс отметила, что Соединенным Штатам «необходимо радикально переосмыслить концепцию справедливости и безопасности».