Звездные визажисты рассказали про опыт работы со знаменитостями

Мастер по макияжу занимает особое место в жизни каждой звезды. Но порой знаменитости недооценивают труд специалистов. Профессиональные визажисты рассказали ФАН про опыт работы с артистами.

Именно от визажиста зависит то, как будут выглядеть знаменитости с экранов телевизоров перед своей многотысячной аудиторией. Однако не всегда звезды это понимают и во всей красе демонстрируют свой скверный характер и воспитание. Но встречаются и те, кто искренне становятся с мастерами настоящими друзьями.

Анна Хилькевич

Российская актриса кино и телевидения Анна Хилькевич запомнилась звездному визажисту Полине Мечковской своей уникальной способностью одновременно сочетать в себе множество ролей. Недавно Анна накрасила губы своей пятилетней дочери красной помадой.

«Она невероятно классный человек, я ее просто обожаю. Мы часто работаем вместе. Эта девушка может в себе сочетать уникальные качества: быть хорошей мамой, женой, правильным бизнесменом, интересным блогером и талантливой актрисой», — поделилась воспоминаниями косметолог.

С актрисой Полина познакомилась, работая на телеканале ТНТ. Там ей удалось поработать с большим количеством представителей отечественного шоу-бизнеса. За свою карьеру она ни разу не сталкивалась с хамством со стороны звезд, чего не скажешь о ее коллегах.

Ольга Бузова

Недавно в Сети внимание к своей персоне вновь привлекла поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова, а точнее даже не она, а ее визажист, Эльмира Первякова. Визажист рассказала журналистам, что знакомство со звездой было не очень приятным. Первяковой пришлось красить курящую Бузову, от которой пахло алкоголем. Затем визажиста просто выгнали из гримерки.

Подобные новости не редкость в мире шоу-бизнеса, и, быть может, этот рассказ косметолога лишь хайп, кто знает. Но у визажиста Полины Мечковской встреча с Бузовой оставила гораздо больше положительных воспоминаний.

«Я работала с Ольгой Бузовой много раз, она нормальный человек, я даже подчеркну это! Она совершенно адекватная девушка, кроме того, она из тех, кто никогда не будет истерить попусту. Она очень благодарный клиент», — отметила специалист по макияжу.

Тимати

На первый взгляд рэпер Тимур Юнусов (он же Тимати) может показаться этаким баловнем судьбы, лихим негодяем, но это не так. Во всяком случае с визажистами он ведет себя учтиво и по-джентельменски.

«Это очень крутой парень, невероятно галантный и воспитанный мужчина, с которым чувствуешь себя истинной леди. Сколько бы раз я с ним не работала, я ни разу не ушла от него без подарка», — рассказывает визажист Полина Мечковская.

Как отмечает специалист по макияжу, артист не пытается произвести впечатления на кого-то своими действиями, он делает это совершенно искренне. Кроме того, исполнитель делает все для того, чтобы всем было комфортно выполнять свои обязанности.

«У него хороший вкус и большое внутреннее достоинство. Он может не спать по три дня, но в день съемок спокойно приезжать, работать, без каких-то капризов, а затем также спокойно уезжать, поблагодарив всех за работу», — поделилась опытом Полина.

Анастасия Макеева

Звездный визажист Светлана Гребенькова поделилась своим опытом работы с известной российской актрисой театра и кино Анастасией Макеевой. Как утверждает сама специалист по макияжу, со звездами ей всегда везло.

«На протяжении 10 лет я уже работаю с одними и теми же артистами, к примеру, с актрисой Анастасией Макеевой. И мы с большим уважением друг к другу относимся», — поделилась визажист.

Светлана отметила, что в ее карьере были только воспитанные звезды, которые уважают чужой труд.

Кристина Орбакайте

Опытом работы с певицей Кристиной Орбакайте поделилась национальный визажист Giorgio Armani в России, основатель Mosmake Наталья Власова. С известными артистами Власова начала работать уже с самого начала своей карьеры.

«Я работала с певицей Аленой Свиридовой, Кристиной Орбакайте, с группой «Блестящие». Сейчас на те работы я смотрю довольно настороженно, ведь тогда я только набивала руку. Было много экспериментов», — вспоминает Наталья в одном из интервью.

Национальный визажист давно чувствует себя уверенно, сталкиваясь во время работы лицом к лицу со знаменитостями. И уже проверила на опыте, что многое, что говорят о звездах — это слухи.

«Я не боюсь звезд и не верю тому, что про них говорят. По себе знаю, что при личном общении они оказываются прекрасными людьми», — отметила специалист в разговоре с журналистами.

Несмотря на то, что большинству визажистам везет в общении со звездами, не стоит забывать, что нет дыма без огня и звезды тоже люди, которые устают, бывают расстроены и в плохом настроении. А истинный профессионал всегда найдет подход к своему клиенту.

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