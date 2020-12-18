Рэпер Гнойный исповедался о диалоге с Богом после пребывания в психбольнице

Известный российский хип-хоп исполнитель Гнойный признался, что в свое время провел два месяца в психиатрической больнице и недавно стал мысленно вести диалог с Богом. Об этом стало известно ФАН.

Участник рэп-батлов Вячеслав Машнов, известный также как Слава КПСС, Соня Мармеладова и Валентин Дядька, снялся в фильме о себе из цикла «Исповедь», в котором рассказал много неизвестных ранее историй.

О нестабильном эмоциональном состоянии

«Я смотрел на ютьюбе ролики о том, что вороны — одни из самых умных птиц, а потом выходил на улицу и общался с ними и бродячими псами. Потом стал проповедовать, перестал спать и мыться…

Андрей Замай (другой российский рэпер, известный как Хан Замай. — Прим. ФАН) отвез меня в психиатрическую больницу, где я находился два месяца. В больнице познакомился с интересными людьми, но я не пил таблетки, которые мне давали врачи».

О тяжелом расставании с девушкой

«Я совершил ряд ошибок, что привело к плачевному результату. Она сменила номера, соцсети и уехала в другую страну. Невозможность что-то исправить — это болезненный момент.

Я сделал в одной из своих квартир музей памяти о бывшей девушке и наших отношениях. Я собирал вещи, которые мне напоминали о ней. Однажды я пришел к ее подруге и уговорил продать мне блузку за 50 тысяч рублей, которую оставила моя девушка. Еще я под разными предлогами приезжал к ее родителям и воровал ее детские игрушки.

У меня началась паранойя, поэтому я нанял частного детектива, чтобы он следил за ней. Я хотел знать, чем она занимается, что наполняет ее жизнь.

Я был в безумии и по совету подруги поехал под Псков к бабушке, которая делала привороты. Она обещала вернуть мне девушку при помощи колдовства. Для этого мне нужно было убить петуха и выпить его кровь, что я и сделал».

О Моргенштерне

«Я вижу, что Моргенштерн (еще один российский рэп-исполнитель Алишер Валеев. — Прим. ФАН) ищет Бога, поэтому он мне очень симпатичен. Алишер ведет себя не богоугодно, когда много пьет и предается разврату в своих сторис. Мы живем в России, где большинство граждан — на грани тотальной бедности, а он хвастается пачками денег, что отдает сатанизмом.

Алишер попал в дьявольскую ловушку, из которой сложно выбраться. Он пытается скрыть свою тревогу — ведь у него дыра в сердце, которую может заполнить только Бог!»

О миллионных гонорарах и богатых заказчиках

«Мне платили миллионы за интервью и корпоративы. Однажды меня в сауну заказал школьник из Саратова, чтобы я прочитал рэп для него. За это я получил свой первый миллионный гонорар! После батлов было много таких предложений, мы из этих саун не вылезали! В тот момент была погоня за наживой, и случилось много диких историй.

Помню, нас заказал олигарх для выступления в Лондоне. Мы прилетели к нему и увидели настоящий сатанизм! Там были карлики, голые женщины, которые разносили еду. Еще мы увидели огромный торт в виде России, который они делили на куски.

Я летал в ЮАР на корпоратив, где богатые люди брали живую обезьяну, вскрывали ей череп, а потом ели ее мозги. Помню, меня затрясло от злости, я бросился с кулаками на этих людей. Разумеется, нас выгнали, оштрафовали и не заплатили.

Однажды я выступал в московском баре для состоятельных людей. На верхнем этаже бара находился бордель для обеспеченных господ. Один из таких господ «снял» девочек и заставил их при мне петь песню Оксимирона (еще один российский рэпер Мирон Федоров или Oxxxymiron. — Прим. ФАН) «Город под подошвой». В тот момент я вырвал у них из рук микрофон и начал сам читать текст песни».

О рэпе и новом альбоме

«Новый альбом документально передает все движения моей души в этот сложный период.

Я мысленно стал вести диалог с Господом. Однажды голос в моей голове сказал: «Слава, завязывай с рэпом!» И я решил следовать совету Творца!

Рэп исчерпал себя как жанр, поэтому я планирую полностью уйти в работу над своим сериалом и мультфильмом».

«Исповедь» Гнойного выйдет на стриминговый платформе PREMIER, в нем рэп-исполнитель рассказывает о реалиях своей жизни. Цикл «Исповедь» — это откровенные монологи, в которых известные люди общаются со зрителем один на один, без журналистов и интервьюеров. Ранее в нем приняли участие Моргенштерн, Гуф, Яна Рудковская, Алена Водонаева, Линда и Ирина Безрукова.