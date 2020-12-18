Модель Ирина Шейк показала, как готовится к Новому году

Нью-Йорк, 18 декабря. Всемирноизвестная супермодель Ирина Шейк показала подписчикам, как готовится к Новому году. Кадры знаменитость опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram в разделе stories.

Супермодель живет в США и воспитывает дочь от голливудского актера Бредли Купера, который ушел от нее к певице Леди Гаге. Ирина Шейк, как модель русскоязычного происхождения, помнит о традициях и привыкла встречать не только Рождество, но и Новый год.

Знаменитость часто делится со своими подписчиками не только снимками с фотосессией, но и показывает домашние кадры. В этот раз Ирина Шейк поделилась с фанатами фото, как украсила новогоднюю елку. Хвойная красавица, действительно, получила необычной. Также звезда начала получать первые новогодние подарки, о чем рассказала своим поклонникам.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк разошлась со своим возлюбленным, 33-летним нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем.