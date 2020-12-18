Жигунов объяснил желание убрать свое имя из титров фильма «Гардемарины, вперед!»

Москва, 18 декабря. Актер Сергей Жигунов прокомментировал ФАН свой пост в Instagram, в котором выразил готовность снять свое имя с титров фильма «Гардемарины, вперед!» Он предложил сделать это в качестве «подарка» на юбилей Светлане Дружининой — режиссеру киноленты.

«Светлана Сергеевна, в качестве подарка ко дню Вашего рождения готов снять свое имя с титров», — написал актер в соцсетях.

Причиной недовольства Жигунова стало высказывание Дружининой, в котором режиссер заявила, что актер не помогал ей в создании персонажа Александра Белова — главного героя фильма. Жигунов отметил, что считает заявление режиссера некорректным.

«Довольно странное заявление для индустрии, где есть четкое разграничение профессиональных обязанностей и распределения результатов труда», — отметил актер.

Собеседник ФАН рассказал историю своего конфликта со Светланой Дружининой, который случился еще во время съемок вторых «Гардемаринов», когда режиссер сняла с роли Владимира Шевелькова и не сообщила об этом ни самому актеру, ни остальным членам съемочной группы. На роль Никиты Оленева был приглашен Михаил Мамаев.

«Нам сообщили, что Володя отказался сниматься. Мы не стали с ним связываться, потому что тогда еще не было социальных сетей, мобильных телефонов. Было не очень удобно звонить и спрашивать, что случилось, — вспоминает Жигунов. — Потом мы его встретили, когда уже готовились к съемкам, шли с тренировки. Оказалось, что он отращивал длинные волосы, и было понятно, что он ждет съемок. Ему никто не звонил, никто ему ничего не сказал».

Актер в знак солидарности с товарищем отказался озвучивать своего героя во второй части фильма, а затем и публично отказался от съемок в третьей картине.

«Стало понятно, что Светлана Сергеевна ведет себя крайне неприлично, любой ценой добиваясь поставленных целей», — сообщил актер.

Жигунов не понимает, почему столь давняя история продолжает волновать режиссера. Он отметил, что не дает никаких комментариев по поводу Дружининой.

«Слава богу, что она жива, здорова и продолжает работать», — подчеркнул Жигунов.

У Светланы Дружининой, в свою очередь, нашлось что сказать Сергею Жигунову.

«Я обожаю, люблю Александра Белова, это мое детище, — уверила ФАН режиссер. — Все остальное — это вне моей жизни. Мне это неинтересно, я живу далеко впереди, мне исполнилось 85 лет. Я уже давно забыла про то, что думает обо мне Жигунов. А Сашу Белова я обожаю и благодарна Жигунову за то, что он мне помог сделать и достроить этот образ».

Напомним, что многосерийный фильм «Гардемарины, вперед!» вышел на советские экраны в 1988 году. Кинолента стала настоящим народным хитом. Затем были созданы полнометражные фильмы «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины 3».

В настоящий момент Светлана Дружинина работает над продолжением саги, на этот раз — о Русско-турецкой войне 1787–1791 годов. Съемки фильма «Гардемарины IV» начались в мае 2019 года в Крыму. В актерский состав картины вошли такие знаменитости, как Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Михаил Боярский, Анна Семенович и Кристина Орбакайте.