Журова предрекла раскол в обществе и травлю наших спортсменов из-за «изуверства» CAS

Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка России, депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, в чем главное «изуверство» решения Спортивного арбитражного суда (CAS), на два года лишившего российских спортсменов права выступать под национальным флагом.

Ранее в CAS рассказали, почему смягчили наказание для России, которое первоначально составляло четырехлетний мораторий на выступления наших спортсменов под национальным флагом. Напомним, в декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дисквалифицировало россиян на четыре года, но Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало апелляцию в CAS, которая была частично удовлетворена «в интересах соразмерности и необходимости культурных изменений в России», сообщил сайт спортивного суда. В заявлении организации также упоминалось, что решение направлено на поощрение новых поколений российских спортсменов к участию в чистом спорте.

Светлана Журова, в целом положительно оценивая смягчение санкций к российскому спорту, рассказала, что она больше всего опасается, что спортсмены, которые решат выступать в нейтральном статусе, будут повергаться в России травле. Попытка создать раскол в российском обществе изначально закладывалась в решение CAS, а травля наших спортсменов, возможно, инициируется из-за рубежа, считает прославленная спортсменка.

«Мы пытались опротестовать решение WADA, оттягивали, как могли, а наши оппоненты говорили: вы же сами не хотите все это принимать, идете в суды и т. д. И это продолжается с 2014 года. С тех пор уже выросло новое поколение наших спортсменов, которое не имеет никакого отношения ко всем этим допинговым скандалам, но тем не менее эти ребята тоже попадают под санкции», — отметила Журова в комментарии ФАН.

По словам олимпийской чемпионки, западные спортивные функционеры в любом случае добили бы Россию в этом вопросе, но, если бы решение сразу вступило силу, его действие уже закончилось бы, и нашим спортсменам не пришлось бы ближайшие два года выступать в нейтральном статусе.

«Да, мы можем и дальше судиться, такие юридические возможности есть, но что это даст?» — говорит Журова.

Сейчас, по ее мнению, самое главное — защитить наших спортсменов, не дать сломить их моральный дух, как бы ни стремились к этому наши западные недруги.

«На самом деле сейчас самое главное — договориться внутри нашего общества: готово ли оно смириться с тем, что наши спортсмены будут выступать в нейтральным статусе, — говорит она. — Потому что за то, что наши спортсмены выступают в таким статусе, нападки на них явно будут очень большие. Я это предвосхищаю, потому это уже было перед олимпиадой в Корее. Этот статус очень многих в нашей стране не устраивает, это считают чем-то на уровне предательства. А в условиях травли нашим спортсменам будет очень сложно выступать на международных соревнованиях».

Нашему обществу нужно обязательно найти консенсус в этом вопросе, отмечает спортсменка и депутат.

«Нельзя ставить спортсменов перед подобным моральным выбором, это очень жестоко и неправильно. И именно из-за такой постановки вопроса решение WADA и МОК является лукавым и несправедливым», — говорит она.

Наши спортивные власти не запрещают российским спортсменам выступать в том статусе, в котором они считают нужным, но травля все равно идет, и эта травля, по мнению Журовой, инициируется из-за рубежа.

«Так что это решение CAS — очень жестокое, — говорит депутат ГД. — Спортсмен может быть реально патриотом, но спортивный век короток, а его поставили в такие рамки, когда ему приходится делать выбор: выступать под нейтральным статусом или отказаться от спортивной карьеры, которой он отдал всю жизнь. Да, он патриот своей страны, но он также патриот спорта. А получается, что «с завтра» — ты не патриот, потому что выступил в нейтральном статусе. К сожалению, наше общество наверняка разделит в этом вопросе спортсменов на первых и на вторых. Да, будут спортсмены, которые откажутся выступать, но это, скорее всего, будут атлеты, которые ни на что не претендуют или уже завершают спортивную карьеру. Но они-то и будут объявлены героями. А те, кто поедет, станут антигероями. И мы снова расколем общество на две части: кого-то будем хвалить, а кого-то — проклинать. Но те спортсмены, которые поедут, все равно будут нашими, россиянами, они все равно будут по защищать честь нашей страны даже в нейтральном статусе. Это решение — самое изуверское, что можно было придумать, чтобы расколоть наше общество. И на это была рассчитана вся эта история».

Журова уверена, что развязывание кампании травли наших спортсменов и было главной целью западных спортивных функционеров.

«Я уверена, что будут сфабрикованные атаки из-за заграницы. Это, может быть, даже будут не живые люди. Какие-то боты на Западе будут сидеть и строчить нашим спортсменам в соцсетях мерзкие комментарии, что, дескать, они не патриоты, что они предатели и так далее. Все это пойдет валом, я уверена. Уверена, что на это и рассчитано, и акт Родченкова к этому подгадали, как форма давления американцев на CAS… Именно поэтому суд в Лозанне и принял такое решение. И теперь на нужно как можно скорее закрыть эту страницу и двигаться дальше», — отметила Светлана Журова.

Ранее российская легкоатлетка Елена Исинбаева прокомментировала решение CAS.