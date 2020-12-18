Гагарина ответила на нападки Шнурова в свой адрес на шоу «Голос»

Москва, 18 декабря. Известная певица Полина Гагарина прокомментировала отношение музыканта Сергея Шнурова к своей персоне. Видением ситуации исполнительница поделилась в Instagram-аккаунте, отвечая на вопросы подписчиков. Она осудила нападки Шнурова в свой адрес на шоу «Голос».

У Гагариной спросили, почему Шнуров резко ведет себя по отношению к артистке на шоу «Голос». Полина поспешила оправдаться и заметила, что его поведение не является задумкой авторов проекта.

«Нет, правда. Он почему-то так решил себя вести. Пусть это останется на его совести. Чести ему это не прибавляет, что он нападает на девушку. Пусть останется это с ним», — объяснила Полина Гагарина.

Певица призналась, что ей бы хотелось участвовать в следующих сезонах «Голоса». Она обожает этот проект и считает, что могла бы быть в нем полезной.

«Там много талантливых детей. Что касается жюри, то мы дружим с Бастой, Валерой Сюткиным. Со Шнуром не дружим», — добавила артистка.

Гагарина также откровенно рассказала о проблемах личного характера. В своем Instagram-аккаунте артистка объяснила, чего ей не хватает в жизни.