Новый созыв Общественной палаты Томской области избрал председателя

Томск, 18 декабря. В пятницу 18 декабря Общественная палата Томской области седьмого созыва провела первое заседание в обновленном составе. Об этом сообщает администрация Томской области.

В начале заседания с приветственным словом выступил губернатор Сергей Жвачкин, в котором рассказал членам палаты о траектории их совместной работы.

«Для меня очень важно, что в палату вошли люди с активной жизненной и гражданской позицией, представляющие одни из ключевых общественных организаций области. <…> Сегодня все общественники стремятся все контролировать, но я надеюсь, что одним контролем деятельность нашей Общественной палаты не ограничится. Сегодня формируется новый подход и стандарт гражданского общества — от контроля пора переходить к участию. Я приглашаю вас к активному участию в общественно-политической жизни региона и надеюсь, что оно будет созидательным и эффективным», – сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Глава региона отметил, что за 14 лет существования палаты рассмотрено множество различных вопросов. В 2021 году состоятся выборы в Государственную думу России и Законодательную думу Томской области и особая роль на этих выборах отведена Общественной палате.

«Гражданский контроль на выборах — одна из главных, но, конечно, не единственная задача Общественной палаты. Защита прав и свобод граждан, обеспечение прав некоммерческих объединений, независимая экспертиза проектов общественно значимых областных законов — я жду вашего активного участия во всей этой работе», — подчеркнул губернатор.

Губернатор надеется, что новый созыв Общественной палаты войдет в историю благодаря своим новым и прогрессивным достижениям в решении важных вопросов для жителей области.

В седьмой созыв Общественной палаты Томской области входит 42 человека. Сегодня же на первом заседании был выбран председатель — директор Юридического института НИ Томского государственного университета, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор Владимир Уткин.