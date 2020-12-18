Смерть Кернеса обрекла Харьков на подчинение Авакову

В ночь на 17 декабря 2020 года из-за осложнений, вызванных COVID-19, в берлинской клинике Charite скончался городской голова Харькова Геннадий Кернес — человек, оставивший после себя слишком уж запоминающийся след.

Смерть этого последнего крупного независимого, опиравшегося на региональный центр политика на Украине переводит всю Харьковщину под контроль министра МВД этой страны Арсена Авакова.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший положение, в котором находился Геннадий Адольфович к концу 2020 года.

«Давай по новой, Миша, все …!»

На политическом пространстве постсоветской Украины Кернес — яркий, харизматичный, хитрый, непростой, иногда позер и почти всегда популист — был Фигурой с большой буквы. Чаще всего, правда, это была буква «г»: «Гепа» — так прозвали украинцы Кернеса.

Вместе со своим давним приятелем «Допой» — Михаилом Добкиным — Гепа в 2005 году «делал пиар», то есть записывал предвыборный ролик кандидата на пост главы Харькова. Сам ролик вышел так себе. Однако не попавшие в него сцены, будучи позже выложенными на YouTube, обрели бешеную популярность, а фразы Допы и Гепы из этого видео: «Немножко текст по-дэбильному написан», «Геша, ты как попугай откуда-то вещаешь», «Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст», «Давай по новой, Миша, все <плохо>!» — были мгновенно разобраны на цитаты.

Гепа работал разливщиком молока и часовщиком, сидел за мошенничество, руководил производственно-коммерческим предприятием, скупал акции банка, «прихватизировал» туристический комплекс, строил свой холдинг, обрастал собственными СМИ и инвестициями, основывал внепартийную депутатскую группу, побеждал на местных выборах в Харькове с фантастическим результатом в 90% голосов избирателей, и с 30% тех же голосов становился городским головой Харькова.

Для многих Кернес являлся одним из символов жуликоватой, но в чем-то обаятельной домайданной Украины. Эта страна умерла в 2014 году, а в 2020-м скончался и Гепа.

Но перед тем, как его не стало, Гепа успел запомниться общественности не только своей ролью в дуэте с Допой.

Практически всесильный Кернес

Кернес руководил Харьковом, вторым по численности населения городом Украины, бессменно все последние десять лет. Геннадий Адольфович олицетворял собой уже ушедший из политической картины «незалежной» класс независимых политиков, которые опирались не на внешних кураторов и покровителей, а исключительно на себя — свою силу, свою выстроенную патрональную связь и, как ни странно, своих избирателей — жителей Харькова и Харьковской области.

Кернес держал руку на пульсе всех событий в его владениях. Он был подлинным хозяином Харьковщины. Показательно, что горожане отвечали своему хозяину взаимностью.

Степень доверия местных жителей наглядно продемонстрировали последние для Кернеса выборы городского головы, которые он блестяще выиграл, не вставая с койки в Charite. Гепа получил 60,34% голосов, в то время как кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александр Фельдман набрал 14,32%, а баллотировавшийся от «Слуги народа» и опиравшийся на поддержку офиса президента Украины Алексей Кучер «наклянчил» какие-то совершенно невразумительные 7,24%.

Созданная городским головой Харькова партия «Блок Кернеса — Успешный Харьков» получила полный контроль как над городским советом города-миллионника, так и над областным советом. И это все было проделано в условиях прямого противостояния Кернеса с президентом Украины Владимиром Зеленским и всесильным главой украинского МВД Арсеном Аваковым!

Ставленника Зеленского, председателя Харьковской областной госадминистрация Кучера, Кернес публично обозвал «ничтожеством», а затем «размазал» во время выборов городского головы. Провал Кучера получился столь оглушительным, что раздосадованный Зеленский позже даже уволил «ничтожество» с должности председателя ХОГА.

С Аваковым же у Кернеса был личный конфликт, тянувшийся еще с тех пор, как первый при Викторе Ющенко был харьковским губернатором, а затем при Викторе Януковиче «бодался» с Гепой за кресло городского головы. К слову, выборы те Аваков проиграл — и затем до декабря 2012 года был вынужден скрываться в Италии от заведенных на него не без участия Гепы уголовных дел.

После госпереворота на Украине Аваков возглавил МВД страны. А 28 апреля 2014 года во время пробежки по Белгородскому шоссе городской голова Харькова Кернес получил пулю, навсегда приковавшую его к инвалидному креслу. Версий о том, кто стоял за покушением, озвучивалось много, но сам Гепа на 100% был уверен, что к попытке убийства причастны министр внутренних дел Украины и его соратник, глава Харьковской обладминистрации Игорь Балута.

И все же, несмотря на инвалидность, Кернес удержал и пост, и владения! Ни Петр Порошенко, ни Зеленский, ни Аваков ничего с Гепой, вцепившимся мертвой хваткой в Харьков, поделать не могли, так что он, действительно, занимал уникальное место в украинском политикуме.

Он мог пропускать встречи с главой государства, игнорировать указания из администрации, а потом и офиса президента, шпынять назначенного Киевом губернатора — он мог все! На Харьковщине Кернес был практически всесилен.

Предательство ради кресла

При взгляде из России образ городского головы Харькова наиболее близок к собирательному образу «крепкого хозяйственника», и Кернес, действительно, показал себя весьма умелым управленцем. Вместе с тем он не боялся телекамер, свободно вступал в публичные дискуссии и выходил из них победителем. Гепа, безусловно, был авторитарным руководителем: своей волей он создавал, подчинял и ломал ситуации, обстоятельства и людей.

Не удивимся, если у кого-то в России Кернес даже вызывал симпатию — вот, мол, сильный и уверенный в себе мужик, который всего добился сам!.. Только не стоит при этом забывать, что именно «крепкий хозяйственник» Гепа на пару с Допой, в Харькове 2014-го замкнувшие на себя все рычаги возможного сопротивления и пытавшиеся усидеть на всех стульях разом, «слили» город-миллионник в обмен на свое личное место под солнцем.

Напомним, что в 2013 году украинские «регионалы» из «Партии регионов», чьим лидером, и одновременно президентом страны, являлся Виктор Янукович, сформировали «Украинский фронт» — организацию, очевидной целью которой было создание в Харькове центра сопротивления на случай захвата майдановцами власти в Киеве. Таким образом, Харьков должен был стать политическим центром востока Украины. Должен был — но не стал. Причиной этого оказалась позиция Геннадия Кернеса.

22 февраля 2014 года в Харькове собрались на съезд депутаты востока. Туда же приехал и Янукович. Предполагалось объявить о переезде в Харьков правительства и о создании в городе альтернативного — на самом деле, главного — политического центра государства. Реализация этой затеи позволила бы под политической платформой Антимайдана сформировать целый блок, куда вошли бы все области юго-востока и частично даже центра Украины.

Однако случилось иначе. Янукович спешно вылетел в Донецк, а потом и вовсе покинул территорию страны. Затем на Украине заполыхала гражданская война, одной из главных причин которой стала позиция Кернеса, в ключевой момент вместе с Добкиным отказавшего Януковичу в поддержке.

О причинах внезапной смены Кернесом политических ориентиров можно только гадать. Возможно, негативную роль сыграла нерешительность Януковича, в котором Гепа увидел человека, не готового бороться до конца. А может, Кернес получил, как говорят, из-за океана предложение, от которого не смог отказаться…

В тот самый роковой день 22 февраля 2014 года в популярном украинском политическом ток-шоу «Шустер live» Гепа обратился к депутату Игорю Мирошниченко, который лично участвовал в демонтаже памятника Владимиру Ленину в Ахтырке, со следующими словами:

«Я приглашаю вас в город Харьков на площадь Свободы, где стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину. И если вы только попробуете его сломать, я, как харьковский городской глава, заявляю, что сломаю вам две руки и две ноги, чтобы вы больше никогда этим не занимались».

Когда же через полгода, в ночь с 28 на 29 сентября, памятник Ленину в центре Харькова был все же снесен украинскими националистами, Гепа этому никак не помешал. Последующее свое обещание восстановить памятник Кернес тоже не выполнил.

После того как Гепа не помог Януковичу и «умыл руки», в Харькове начались самые настоящие уличные бои между прибывающими в город на «поездах дружбы» неонацистами и местными пророссийскими активистами.

2 мая 2014 года в Одессе полыхнул Дом профсоюзов. Через короткое время после этого Харьков погрузился в пучину гражданской войны. По городу прокатился вал государственных репрессий против политических противников нового режима: аресты, похищения и чинимые радикалами внесудебные расправы, курируемые и направляемые СБУ. Эта трагедия ударила по харьковчанам очень сильно, ведь это был русский город с очень сильной характерной региональной идентичностью, которую из Киева стирали репрессиями и террором несколько лет.

Кернес силами подконтрольной ему городской полиции пытался удержать ситуацию под контролем, чтобы волна насилия не захлестнула обывателей, но террор не прекращался. И ответственность за эту катастрофу следует возложить именно на «крепкого хозяйственника», украшавшего собой кресло харьковского городского головы.

Заметим, что сохранив это самое кресло ценой предательства Януковича, как политический деятель Гепа в итоге проиграл. Харьков из конкурентного независимого политического центра страны стал городом пусть с сильной, но конечной автономией, закончившейся вместе с сообщением о смерти Кернеса.

После смерти «хозяйственника»

Что будет дальше?

С уходом Гепы годами создаваемая им авторитарная система управления Харьковом рассыплется. Скорее всего, она перейдет в руки не менее авторитарного и жесткого правителя — непримиримого врага Кернеса Арсена Авакова. В отличие от Гепы, тот зарабатывает свой политический капитал откровенной русофобией, так что населению Харькова придется несладко. В этом смысле последняя строчка опубликованных офисом президента Украины соболезнований: «Сочувствуем близким, родным и харьковчанам», — звучит как злая ирония.

Последствия смерти Кернеса для «незалежной» в целом тоже ожидаемы. На юго-востоке Украины больше не осталось крупных независимых политических фигур, опирающихся на региональные центры. Кернес являлся не только во многом уникальной фигурой такого плана, но и последней. При всех имевшихся у него значительных возможностях и эксклюзивном владении регионом Гепа, по сути, оставался реликтом прошлой эпохи.

С его смертью «незалежная» потеряла в первую очередь символ, образ независимого политика, чьи результаты деятельности для обывателя были очевидны и показательны: вот чистая улица, вот налаженный городской транспорт и так далее. Кернес также являлся лицом «бунта мэров», вызова амбициозному, жадному и малограмотному евромайданному режиму.

Но не стоит Гепу переоценивать. Он был для прошлой и текущей власти Украины неудобным, но в целом вполне приемлемым явлением, «необходимым злом». Все время после 2014 года будучи оппозиционным Киеву, Кернес не имел политических амбиций и работал исключительно над сохранением своих позиций на Харьковщине. Как мы теперь видим, ни к чему хорошему такой подход Гепы не привел.