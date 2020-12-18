Полина Гагарина рассказала о проблемах в личной жизни

Москва, 18 декабря. Популярная российская певица Полина Гагарина откровенно рассказала о проблемах личного характера. В своем Instagram-аккаунте артистка ответила на вопросы подписчиков, один из которых поинтересовался, чего ей не хватает в жизни.

Полина Гагарина объявила о расставании со своим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым. В СМИ это просочилось уже давно, а вот совсем недавно появилась информация, что певица подала заявление в суд на развод с супругом. Заявление рассмотрит мировой суд Юго-Западного района Москвы. Адвокат Жанне Маргулис объяснила, как Гагарина и Исхаков могут поделить многомиллионное имущество.

Отвечая на вопрос подписчика, исполнительница призналась, что ей всего хватает в жизни.

«Это если говорить о материальных вещах. Не хватает того, чтобы люди были честны с собой. Поменьше врали. Не плели интриги. Были какие они есть, не подстраивались ни под кого. Тогда мир был бы намного прозрачнее, понятнее. Может быть от этого мир бы стал менее интересен, но я так, честно сказать, не думаю», — сказала Полина Гагарина.

Она добавила, что «подустала от вранья, но справляется».

Она также рассказала и о своем сыне от первого мужа — 13-летнем Андрее Кислове.

«Он уже почти взрослый мужчина, а я маленькая девочка. Ощущаю во всяком случае рядом с ним себя маленькой», — призналась певица.

Ранее Дмитрий Исхаков рассказал о своих отношениях с сыном Полины Гагариной. Фотограф познакомился с ним, когда они вместе забирали ребенка из детского сада. Исхаков старался произвести на Андрея хорошее впечатление.