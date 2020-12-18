Бывает так, что дети заботятся о пожилом родителе, регулярно навещают его, привозят продукты, а после его смерти оказывается, что квартира давно отписана соседке. Или другая ситуация — пенсионер после инсульта страдает забывчивостью, агрессивно настроен к собственным родственникам и в «пику» им завещает свое имущество Фонду защиты животных.

Можно ли оспорить завещание, которое не устраивает наследников? И как это сделать правильно? С этими вопросами журналист ФАН обратился к адвокату Алексею Карабаеву.

Что такое оспаривание завещания

Это процедура, в ходе которой завещание признают недействительным и решение человека, распределившего имущество по своему усмотрению, отменяют. Сделать это можно только через суд и только после смерти завещателя. Других способов исправить «последнюю волю» не существует.

Требования к процедуре четко прописаны в действующем законодательстве. Главным документом, который устанавливает основания для оспаривания и круг лиц, которые имеют право его инициировать, является Гражданский кодекс. Суды при рассмотрении таких дел всегда предельно внимательно относятся к аргументам сторон. Отменить любое завещание, даже если оно совсем не нравится несостоявшимся наследникам, не получится. На то должны быть веские причины.

Какое завещание можно и нельзя оспорить в суде

«Основания для признания завещания недействительным могут быть серьезными и незначительными, — отмечает адвокат Алексей Карабаев. — По этому признаку сами завещания подразделяют на ничтожные, то есть абсолютно недействительные, составленные с целым перечнем нарушений. И оспоримые, то есть при их составлении заметны нарушения. Но признание документа недействительным требует соответствующих доказательств».

Не будут считаться доказательствами описки или незначительные нарушения, которые были допущены при составлении документа. Если суд убедится, что человек действовал в «здравом уме и трезвой памяти», прекрасно осознавал суть своего волеизъявления, отменять решения умершего не станут.

Но есть основания, когда оспорить завещание в суде получится. Речь идет о серьезных нарушениях при составлении документа.

Завещание составлено не в письменном виде. Воля умершего должна быть зафиксирована на бумаге, только в этом случае она имеет законную силу. Написать свои требования по распределению имущества нужно от руки и поставить подпись. В нем нет важных элементов. Не стоит дата составления, не указано место, где оно было подготовлено, нет подписи самого завещателя или свидетеля, например нотариуса или другого уполномоченного человека. Не соблюдена процедура. Если человек не хочет, чтобы хоть кто-либо видел текст документа, он может составить «закрытое» завещание. В этом случае он пишет его от руки, собственноручно кладет в конверт и запечатывает. Делать это нужно в присутствии нотариуса и двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. После этого его передают нотариусу, который вкладывает документ в еще один конверт и делает на нем свои пометки. Если процедура нарушена, ее и саму волю умершего можно оспорить. В документе стоит подпись не завещателя, а постороннего лица. Человек, подписавший документ, не осознавал последствий своих действий или был вынужден это сделать под влиянием угроз, насилия или обмана.

«Оспорить завещание после смерти завещателя можно, если тот в момент подписания находился в неадекватном состоянии, — комментирует адвокат Алексей Карабаев. — Например, под влиянием наркотических средств или был в состоянии алкогольного опьянения».

Как правильно оспорить завещание

Потребуется доказать, что есть основания для оспаривания. Например, нарушены положения Гражданского кодекса, связанные с содержанием документа. Даже если человек осознавал свои действия, но допустил формальные ошибки, его волю могут отменить.

Другая группа оснований связана с попытками давления на завещателя. Например, один из родственников обманул старика, угрожал ему, пытался его запугать, в результате чего тот был вынужден отписать ему имущество. Если давление вскроется, наследника могут признать недостойным и лишить всего того, что ему досталось незаконным путем.

Можно и нужно оспаривать завещание, которое было составлено несовершеннолетним — до 18 лет распоряжаться имуществом человек не имеет права. А также человеком, который злоупотреблял наркотическими средствами или алкоголем.

Часто бывает так, что в доверие к одиноким пожилым людям втираются «заботливые» соседи или просто «случайные друзья». Они «подсаживают» пенсионера на спиртное и в какой-то момент в пьяном угаре предлагают подписать бумагу. Основанием для оспаривания документа будет служить посмертная экспертиза. Если в ходе нее будет доказано, что человек страдал алкоголизмом, злоупотреблял спиртным или наркотиками и отчета в своих действиях не отдавал, мошенники останутся ни с чем.

«Суд отменит завещание, составленное лицом, признанным недееспособным, — уточняет Алексей Карабаев. — Но здесь важно понимать, что если бумага была написана до момента признания недееспособности, тогда она имеет законную силу. Поэтому пожилым родственникам нужно уделять внимание. И если вы замечаете признаки неадекватного поведения, связанного с возрастными нарушениями, психическим расстройством, нужно собрать медицинские документы и обратиться в суд для признания недееспособности лица. В этом случае нелогичные действия завещателя можно оспорить».

В каждом случае алгоритм действий будет одинаковым:

убедиться, что у вас есть основания для отмены последней воли завещателя;

обратиться к адвокату, с помощью которого понять свои шансы, выработать стратегию действий и подготовить исковое заявление;

собрать доказательства, необходимые для подтверждения вашей позиции и аргументов, среди которых могут быть справки, другие бумаги или свидетельства людей, знакомых с ситуацией;

подать документы в суд и участвовать в его заседаниях.

Дарственная или завещание — что нельзя оспорить

Иногда пожилые люди, предполагая, что их завещание вызовет бурю негодования у родственников и попытки его отменить, решаются подарить свое имущество и подписывают дарственную. Но это с точки зрения закона вовсе не равнозначные решения.

При составлении завещания лишь «декларируется», что имущество однажды перейдет в собственность родственникам, друзьям или другим людям. Но происходит это не сразу, а после смерти завещателя. То есть, даже если квартира завещана внуку, дед будет владеть и распоряжаться ею до конца своих дней. Кстати, «переписывать» последнюю волю можно сколько угодно раз, и каждый последний документ будет отменять действие предыдущего.

Дарственная же подразумевает переход права собственности на имущество «здесь и сейчас», то есть в момент дарения. Но и здесь есть нюансы. Дарение должно быть бескорыстным и безусловным, то есть условия в договоре «одна сторона покупает продукты и готовит еду, а другая за это дарит квартиру» не работают. Если такая «сделка» будет подтверждена, дарственную можно оспорить в суде. Кроме того, дарить можно только при жизни. В договоре нельзя указывать, что квартира перейдет в подарок заботливой внучке после смерти бабушки. А сам договор подлежит обязательной государственной регистрации.

«И завещание, и дарственная с юридической точки зрения — это сделки, — комментирует Алексей Карабаев. — При наличии оснований их можно оспорить в суде».

Кто имеет право оспорить завещание на квартиру или другое имущество

По закону обратиться в суд могут прямые наследники. Это люди, которые должны были получить наследство по праву первой очереди. Первыми наследниками закон признает супругов, детей и родителей. Если самых близких родственников нет, рассматривается «вторая очередь». Это сводные братья и сестры, бабушки и дедушки, племянники и племянницы.

При этом и родственники, и сам завещатель должны учитывать, что некоторым из близких часть имущества должна достаться по закону в обязательном порядке. Даже если в последней воле умерший распорядился иначе. Нельзя оставить без наследства несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родных: супругов, родителей, детей и иждивенцев. Если завещание составлено без учета их интересов, суд перераспределит наследство согласно букве закона.

Как составить завещание, чтобы его не оспорили

Во-первых, не действовать сгоряча. В семейных отношениях бывают разные ситуации, и пытаться манипулировать родственниками, угрожая лишить их наследства, не выход. Детям нужно заботиться о своих пожилых родителях. А родителям — помнить о том, что посторонние люди вряд ли искренне интересуются их жизнью и делами. Ведь чаще их интерес заключается только в присвоении квартиры или другого имущества.

Но если вы все же хотите составить завещание так, чтобы оспорить его было невозможно ни при каких обстоятельствах, обратитесь к нотариусу. Специалист поможет оформить документ правильно, засвидетельствует факт его подписания и законность процедуры. В этом случае никакие доводы родственников в суде не сработают.