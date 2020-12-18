Дандыкин рассказал, зачем США объявили Россию одной из главных угроз на море

Американские военные делают из России и Китая врагов, чтобы добиться увеличения финансирования армии США. Таким мнением с корреспондентом ФАН поделился российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Американские политики и военные регулярно включают Россию в список основных вызовов для национальной безопасности США. Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Россию «самой большой угрозой для Америки прямо сейчас», а Китай — крупнейшим конкурентом. В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальника штабов армии США Марк Милли перечислил Россию в числе проблем, с которыми США должны считаться: в их числе также Китай, Северная Корея, Иран.

В то же время США наращивают активность у морских границ России. В ноябре эскадренный миноносец ВМС США «Джон Маккейн» на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Судно в нейтральные воды отогнал российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».

И вот накануне подоспел очередной отчет Военно-морских сил США, береговой охраны и корпуса морской пехоты под названием «Преимущество на море». В нем сказано, что Россия и Китай являются одними из двух главных угроз для господства Соединенных Штатов на море. В документе указывается, что Москва и Пекин своими якобы агрессивными действиями подрывают господство США на главных морских путях мира. При этом авторы доклада утверждают, что Россия и Китай якобы не могут стать ответственными за мир сверхдержавами и поддерживать глобальную безопасность. В связи с этим США считают их главными соперниками на море.

«Мы воочию наблюдаем их растущую искушенность и агрессивность», — сообщают американские военные.

Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что американцы продолжают действовать так, как и 20 лет назад, когда распался Советский Союз. США пытаются навязать свои интересы другим государствам.

«Доклад ВМС США напоминает поговорку «Держи вора». Но дело состоит в том, что это не Россия нарушает границы иностранного государства в заливе Петра Великого, как это сделал миноносец ВМС США «Джон Маккейн». Где США, а где Черное море? А ведь туда недавно зашел американский эсминец «Дональд Кук». Китай также пытается себя обезопасить, развивая свои вооруженные силы и военно-морской флот. Замечу, что сегодня китайский флот по количеству вымпелов превзошел американский. Но страны НАТО продолжают пытаться навязать свои интересы по всему миру. Мы же, например, так не делаем в районе США, Канады и Великобритании. Если наши корабли там окажутся, то поднимется страшный вой», — сказал собеседник ФАН.

Василий Дандыкин сообщил, зачем Соединенные Штаты объявили Россию одной из главных угроз на море. По его словам, таким образом американские военные намерены добиться увеличения затрат государства на армию.

«Очевидно, что данный заявления направлены на то, чтобы выбить как можно больше денег из американского бюджета на военно-морской флот, а также для усиления корпуса морской пехоты, которые являются главной ударной силой США. Также они хотят таким образом доказать свою необходимость и значимость. Поэтому США пытаются выставить нас в невыгодном свете, а себя, как сказал Владимир Путин, — белыми и пушистыми. Заявление ВМС США говорит о том, что настроение американских военных еще, конечно, не паническое, но уже близко к тревожному», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что американские СМИ назвали российскую ЗРС С-400 «главным страхом НАТО».