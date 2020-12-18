Шмыгаль признал кадровый голод: незаменимые специалисты покидают Украину

Украинский премьер Денис Шмыгаль в ходе проекта «Украина и мир» пожаловался на нехватку компетентных кадров в государственном аппарате. С его слов, правительству недостает результативных и незаангажированных управленцев. Особенно обостряется эта проблема на фоне назревшей необходимости быстрых законодательных изменений. Об этом сообщает «Обозреватель».

Нехватка квалифицированных специалистов наблюдается на Украине во всех сферах. Поднятие цен при сокращении доходов, развал промышленности, образования и медицины с сопутствующим сокращением рабочих мест, война, бандитский разгул и сильно затуманенное будущее государства вот уже более шести лет подстегивают массовый кадровый отток из страны.

Наиболее предприимчивые, опытные и образованные люди покинули украинскую территорию в поисках стабильности и возможностей самореализации; более половины мигрировавших из Украины с 2014 года обосновались в России.

В конце ноября 2019 года Депутат Верховной рады VII и VIII созывов, глава партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что если массовый отток населения не будет остановлен, то уже через три года специалисты ассимилируются за рубежом и будут навсегда потеряны для государства.

«У нас основная проблема сейчас — это занятость, и разбрасываться сейчас рабочими местами могут только враги народа. Я по-другому это назвать не могу — это не слуги, а враги народа. У нас критичная ситуация», — сказал Мураев.

По его мнению, большинство качественных кадров предпочитает уезжать за границу вместе с семьями, чем работать у себя в стране.