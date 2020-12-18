В прокуратуре Дагестана объяснили мягкий приговор похитителям детских пособий

Махачкала, 18 декабря. Условные сроки получили 15 работников почтовых отделений и управления соцзащиты населения Хасавюртовского района Дагестана за хищение 40 миллионов бюджетных рублей, предназначавшихся для выплаты детских пособий. Как выяснил ФАН, после детального изучения приговора прокуратура республики может потребовать его ужесточения, хотя у всех осужденных имеются смягчающие обстоятельства.

Уголовное дело в отношении сотрудников управления социальной защиты Хасавюртовского района и местных почтовых отделений было передано в суд в середине августа. Всего по статьям о мошенничестве и служебном подлоге обвинялись 18 человек. Среди них были 13 начальников почтовых отделений района, почтальон, а также руководитель отдела по вопросам пособий семьям районного управления соцзащиты. Кроме того, расследование ведется в отношении начальника, главного бухгалтера и специалиста управления, но следствие выделило их уголовное дело в отдельное производство.

Следователи предполагают, что с 2014 по 2016 годы обозначенные лица похитили 39,7 миллиона рублей. Для этого сотрудники социальной службы внесли в электронную базу Минтруда Дагестана ложные сведения о более чем 650 получателях ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. Позднее выяснилось, что никто из получателей не состоял в списке тех, кому положены эти выплаты.

«Путем подделки подписей пособий в расчетно-платежных ведомостях злоумышленники обналичивали денежные средства», – уточнили в республиканской прокуратуре.

Как сообщила пресс-служба надзорного органа, Хасавюртовский районный суд вынес приговор в отношении 15 фигурантов дела. Все они признаны виновными и получили условные сроки.

«В результате мошеннических действий министерству труда региона причинен ущерб на сумму 39,7 миллиона рублей. Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет и шести месяцев до трех лет и шести месяцев условно с лишением права занимать определенные должности», – говорится в сообщении.

При этом в прокуратуре ФАН объяснили, что приговор вынесен с учетом смягчающих обстоятельств, которые имеются практически у всех из 15 осужденных. Вопрос о требовании ужесточить приговор будет рассмотрен позднее, отметили в ведомстве.

«Решим этот вопрос по итогам изучения приговора, он только вынесен. Срок еще есть. Дело в том, что там почти все женщины, у которых них дети, иные смягчающие обстоятельства», – рассказали агентству в прокуратуре.

Там также подтвердили, что уголовное дело в отношении начальника, главного бухгалтера и специалиста управления соцзащиты населения Хасавюртовского района выделено в отдельное производство, и его расследование еще продолжается.