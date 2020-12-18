Киселев оценил поступок Додона, отменившего цензуру для телеканалов России в Молдавии

Цензура — одно из характерных проявлений черт либеральной культуры, славящейся нетерпимостью к чужому мнению. Об этом в интервью ФАН заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» и заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев.

Ранее действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что им в пятницу, 18 декабря, подписан закон, который снимает ограничение на работу российских телеканалов в стране. Таким образом, в Республике Молдова больше не действует цензура, введенная в 2017 году после принятия законопроекта «О борьбе с иностранной пропагандой».

Этот документ вводил запрет на трансляцию программ телевидения и радио с информационным, аналитическим, политическим или военным содержанием, произведенных в государствах, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Вместе с тем ретрансляция развлекательных или других программ была разрешена. 17 декабря парламент Молдавии снял все цензурные ограничения, а уже на следующий день решение законодательного органа было утверждено действующим президентом страны.

«Думаю, Додон просто хочет оставить о себе хорошую память, — заявил Киселев. — Было сделано достаточно много глупостей, и хорошо, что теперь они исправляются уходящим руководством страны. Вот и все».

Что же до приходящей на смену Додону Майи Санду, то ее, по словам журналиста, не ждет на новом посту ничего хорошего, если она вместо интересов Республики Молдова так и будет продолжать отстаивать интересы Румынии, гражданством которой так гордится.

«Возглавляемой ею стране от этого лучше не будет, а она сама будет не более чем временщиком, которому после истечения полномочий никто даже не скажет спасибо», — убежден собеседник ФАН.

По его словам, подписанный сегодня Додоном закон его преемница обязательно попытается обойти или даже отменить.