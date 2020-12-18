Владимир Бурматов: За все платит гражданин, а изготовитель получает свою прибыль

Сегодня сложилась ситуация, когда загрязняющие окружающую среду производители товаров получают только прибыль, а рекультивацию полигонов с отходами и другие расходы покрывают граждане. Об этом в беседе с ФАН заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат Владимир Бурматов.

Собеседник поддержал заявление президента РФ Владимира Путина на онлайн-пресс-конференции о необходимости снижения выбросов в атмосферу и сортировки мусора. Депутат поделился мнением, что на протяжении последних двух лет федеральный проект «Чистый воздух» по факту не реализуется. Он направлен на улучшение экологической обстановки в городах России, где окружающая среда испытывает пиковую нагрузку и воздействие со стороны промышленных предприятий и загрязнителей общественного транспорта.

«Прошло уже два года, но ни один из городов не получил ни копейки федеральных денег на реализацию этого проекта. Они вынуждены действовать самостоятельно. Могут ли они это сделать?! Нет. У них нет денег на закупку экологичных видов транспорта, модернизацию трамвайных путей. У всех дыры в бюджете. Ни в прошлом, ни в этом году Минприроды не дало ни копейки денег. Да, некоторые из них делают это вполне успешно и без поддержки федерального центра. Например, Челябинская область, где местные власти сами договариваются с промышленниками, и в модернизацию производства вкладываются десятки миллиардов рублей», — сказал эксперт.

Далее он освятил вторую часть актуальной повестки.

«Не выполнены постановления по сортировке мусора. По ним уже истекли все сроки давности. Хотя там предложены абсолютно разумные вещи. Например, стимулировать граждан рублем к раздельному сбору, предоставляя вычет из платежа за обращение с отходами, а также стимулировать регионы, которые создают инфраструктуру для переработки, а не создают новые свалки. Мы сейчас рассчитываем на обсуждение хода выполнения этих постановлений с новым министром Минприроды Александром Козловым. Надеюсь, что в ближайшее время диалог с Госдумой состоится, — рассказал депутат.

Он добавил, что ключевое значение имеет реализация концепции расширенной ответственности производителей, при которой расходы на рекультивацию полигонов несут создатели упаковок и других загрязнений, а не простые люди, как это происходит сейчас.

«Сегодня за все платит гражданин, а изготовитель получает свою прибыль», — подытожил Владимир Бурматов.

В завершение он отметил, что такое положение дел тормозит все усилия по охране экологии.