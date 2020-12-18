Власти Томска потратят 1,2 млрд руб. на ремонт Коммунального моста

Томск, 18 декабря. Департамент капитального строительства администрации города Томска завершает подготовку к проведению капитального ремонта Коммунального моста в областном центре. Об этом сообщает администрация Томска.

Сообщается, что подготовка началась в 2017 году и проводилась в несколько этапов. Сначала специалисты ТГАСУ провели предпроектное обследование конструкций Коммунального моста и определили необходимые виды работ, а именно: переустройство инженерных коммуникаций, восстановление проектного строения, ремонт устоев и укрепления конусов моста. Затем предприятие АО «Гипростроймост» из Санкт-Петербурга приступило к разработке проекта.

«В рамках диагностики была определена толщина всех слоев одежды дорожного полотна и покрытия на тротуарах, а также удерживающая способность ограждения проезжей части. Дополнительно была произведена оценка деформационных швов и обследована система водоотвода. Специалисты обнаружили серьезные дефекты в конструкциях Коммунального моста — деформационном шве и металлической пластине, лежащей сверху», — сообщили ФАН в ТГАСУ.

На данный момент городской департамент капитального строительства ждет заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации, где будет определен точный объем необходимого финансирования капитального ремонта Коммунального моста. Предварительная стоимость ремонтных работ составляет 1,21 млрд рублей. Срок проведения строительных работ по плану составит 11 месяцев. Во избежание неудобств для жителей, все основные работы будут проводиться в ночное время, поэтому движение будет ограничиваться в основном по ночам. В дневное время ограничение движения по мосту составит не более трех часов.

Ранее стало известно, что специалисты ТГАСУ приступили к рекультивации бывшего мусорного полигона, расположенного в деревне Новомихайловка.