России может надоесть тот беспредел, который на протяжении шести лет происходит у ее границы, и тогда Украина прекратит свое существование. Об этом в интервью корреспонденту ФАН рассказал бывший депутат Верховной рады, известный украинский политик Алексей Журавко.

Накануне бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил о том, что Североатлантический альянс (НАТО) намерен развернуть на территории Украины военную инфраструктуру, чтобы лишить российских моряков оперативного простора. По словам политика, входящая Великобритания уже заключила соглашение о строительстве четырех военно-морских баз.

«Великобритания заключила соглашение о строительстве четырех военно-морских баз на территории Украины — в Бердянске, Мелитополе, Очакове и Николаеве. Зачем? Ответ очевиден — чтобы «запереть» российский черноморский флот в Севастополе, то есть лишить российских моряков оперативного простора», — сообщил Азаров.

В свою очередь бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что России может надоесть тот беспредел, который на протяжении шести лет происходит у ее границы, и тогда Украина прекратит свое существование. Однако Москва не будет вмешиваться в дела соседнего государства.

«Если Россия надоест тот украинский беспредел, который происходит у ее границ, то она наведет порядок. Поверьте, если бы Россия захотела, то Украина давным-давно прекратила свое существование. Напомню, что президент Владимир Зеленский хочет, чтобы на Украину зашли войска НАТО, а также заключает договора с Великобританией о строительстве военных баз в Бердянске, Мелитополе, Очакове и Николаеве. Просто Россия не хочет вмешиваться в дела Украины. Как сегодня модно говорить, РФ ведет себя толерантно. Замечу, что именно Киев своими действиями продолжает разгонять маховик войны, который расколет Украину», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители Украины назвали Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года.