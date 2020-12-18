«Вертолеты России» перешли на производство деталей из материалов нового поколения

Структурное подразделение холдинга «Вертолеты России», Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», начинает выпуск деталей и элементов вертолетов из современных полимерно-композитных материалов нового поколения. Как рассказал ФАН авиаэксперт Олег Пантелеев, использование подобных композитных материалов отечественного производства существенно улучшит характеристики российских винтокрылых машин.

«Использование современных композитных материалов позволит снизить массу вертолета. Для боевых машин использование таких материалов позволит уменьшить вероятность обнаружения их противником с помощью радиолокационных средств. Помимо этого, значительно сократятся трудоемкие и сложные процессы по изготовлению отдельных элементов винтокрылых машин», — считает авиаэксперт.

Современные полимерно-композиционные материалы по своим характеристикам превосходят металлы, утверждает Пантелеев. Сегодня технологии позволяют изготавливать из композита не отдельные элементы, как из металла, а целый блок, состоящий из нескольких деталей. По мнению эксперта, применение подобной технологии позволит специалистам авиазавода значительно упростить и ускорить процесс сборки вертолетов.

«Раньше из одного листа металла изготавливали отдельно одну деталь обшивки, отдельно — внутренний укрепляющий элемент. Сейчас на заводе появляется возможность сразу получать из композитных материалов один агрегат, состоящий из блока элементов. Такая минимизация сборочных операций удешевляет и ускоряет сборку вертолета», — считает собеседник ФАН.

Цех полимерно-композиционных материалов ААК «Прогресс» модернизировали благодаря государственной программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Все работы в компании разбили на два этапа. На первом в цехе завода полностью заменили все инженерные коммуникации и установили современное высокотехнологичное оборудование, закупленное в рамках госпрограммы. По словам директора по техническому перевооружению и модернизации ААК «Прогресс» Константина Юрьева, второй этап модернизации предприятие оплатило за счет своих средств.

«Для этого этапа проекта, выходящего за рамки госпрограммы, мы привлекли собственные средства. Он включал общестроительные работы и доведение производства до требуемых параметров по классу чистоты помещений, температурно-влажностному режиму, пожарной безопасности, вентиляционной системы», — заявил Константин Юрьев.

Благодаря полной реконструкции цеха на ААК «Прогресс» удалось добиться соблюдения всех технологических нормативов, что позволит предприятию выпускать из композитных материалов качественные комплектующие нового поколения. В том числе и таких важных элементов вертолета, как лопасти несущего винта. На новом оборудовании теперь можно проектировать и изготавливать детали и агрегаты вертолетов длинной до 7 метров.

Как считает Олег Пантелеев, новые лопасти значительно улучшат летные характеристики вертолетов, выходящих из цехов предприятия.

«Когда речь идет о выпуске вертолетных лопастей, переход на новые композитные технологии существенно улучшают характеристики вертолета. Композитные лопасти близки к металлическим по срокам службы, но они существенно легче. При этом для ряда новых вертолетов созданы новые профили лопастей, что значительно улучшает и грузоподъемность, и скоростные характеристики вертолета», — утверждает авиаэксперт.

Сегодня в цехах Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» собирают одну из самых совершенных боевых машин в своем классе — разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Помимо производства военных вертолетов, на предприятии готовятся к серийному выпуску нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62, которые проектируются конструкторским бюро «Камов» в рамках международной кооперации с крупными европейскими компаниями.

Эта винтокрылая машина создана с использованием базовых элементов боевого вертолета К-52. Существенное отличие — помимо нового двигателя в гражданском варианте, авиаконструкторы увеличили и длину фюзеляжа вертолета, что очень важно для его коммерческой эксплуатации. Новый салон позволит перевозить 15 человек или около 2,5 тонн груза. При этом, благодаря использованию композитных материалов масса К-62 значительно меньше боевого прототипа. Планируется, что серийное производство К-62 на ААК «Прогресс» начнется в 2015 году.

Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» — одно из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности России. Предприятие является одним из предприятий холдинга «Вертолеты России» и входит в состав приморского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России».