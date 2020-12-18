Полтысячи украинцев рискнули приобрести электромобили в 2020 году

Киев, 18 декабря. Украинцы приобрели всего 559 новых легковых электромобилей в 2020 году, о чем сообщает Укравтопром. Дело в том, что подобный транспорт могут позволить себе лишь состоятельные люди, так как налоговая политика государства резко повышает стоимость подобных авто. Кроме того, отсутствуют необходимая инфраструктура и меры поддержки владельцев данных машин, широко распространенные на Западе.

На первом месте по популярности расположились сразу две модели — AUDI E-Tron и HYUNDAI Ioniq. Их было продано по 103 экземпляра.

На втором и третьем местах находятся JAGUAR I-Pace и PORSCHE Taycan —74 и 56 автомобилей соответственно. Далее идет HYUNDAI Kona — 53 машины.

Пятерку замыкает BMW i3 с результатом в 48 штук. Далее идут Tesla Model X, JAC iEV7S, NISSAN Leaf, Tesla Model 3, которых было продано 30, 20, 17 и 14 экземпляров соответственно.

Десятым по популярности электромобилем на Украине стал китайский ZHIDOU D2 — восемь машин.

В конце ноября 2020 года министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о планах замены всего городского автопарка на электрический и создания соответствующей инфраструктуры, причем всего за 10 лет. Разумеется, также был разработан проект стратегии стимуляции украинского производства электромобилей.

«Города заменят свой автопарк на электробусы и будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для них», — заявил Криклий.

Следует отдать должное министру, ведь работа в этом направлении уже ведется: в Чехии было закуплено несколько списанных трамваев. Предыдущей фантазией украинского транспортного ведомства являлся гиперлуп на маршруте Сумы-Жмеринка.