Романенко: Уличные протесты в Киеве против Зеленского организует Порошенко

В Киеве, на майдане Независимости, третий день продолжаются протесты малых бизнесменов, недовольных введением новых фискальных правил. По мнению киевских экспертов, эти протесты могут вылиться в новый «майдан», если предпринимателей поддержат другие силы, обиженные властью, а оппозиция во главе с экс-президентом Петром Порошенко сумеет их возглавить, передает корреспондент ФАН из Киева.

Малые предприниматели начали протесты еще 15 декабря под Верховной радой, но, убедившись, что власть не реагирует на их требования, переместились на майдан.

Вообще, протесты ФОП идут в Киеве с начала 2020-го, и для украинских СМИ и политиков они уже стали рутиной. Но лидер «налогового майдана» Сергей Доротич и его партнеры сумели сделать так, чтобы к новым протестам было приковано внимание всей страны. Стычки манифестантов с полицией, файеры и дымовые шашки на майдане Незалежности слишком сильно напомнили всем события шестилетней давности, приведшие к краху суверенитета Украины.

Сделала свои выводы из предыдущих «майданов» и украинская полиция, недаром же ее возглавляет Арсен Аваков — один из лидеров протестов 2014-го. С одной стороны — она не разгоняет самих бизнесменов, толкущихся на площади с лозунгами, то есть все демократические приличия власть вроде бы соблюдает. С другой стороны — протестующим не дают «окопаться» и обустроиться на майдане. У них жестко отнимают не только палатки, но даже туристические подстилки и пенопластовые сидушки, которые манифестанты пытались подвезти.

Силовики прекрасно понимают — какой бы решительный настрой ни был у малых бизнесменов, организовать долговременный протест «на ногах» без теплых палаток, горячего чая и питания невозможно. Особенно — в условиях нынешней украинской зимы, когда протестующим приходится проводить на площади ночи напролет. Местные политологи уверены — при нынешнем развитии событий, полноценного «майдана», способного свергнуть режим, не получится. Но малые предприниматели уже начали объединяться с представителями других социальных групп, обиженных властью.

На третий день протестов ФОП присоединились к обманутым вкладчикам строительной компании «Аркада», которые в течение дня несколько раз перекрывали Крещатик. Вкладчики «Аркады», по впечатлениям корреспондента ФАН, — люди, доведенные до отчаянья и способные на все.

Напомним, стройкомпания должна была возвести несколько новых микрорайонов в Киеве для 13 тысяч семей. Но после противостояния между провластными кланами вынужденно заморозила стройку. В итоге тысячи украинцев, три года назад вложившие сотни тысяч гривен в так и не построенные квартиры, сегодня живут в съемном жилье. Или в палатках возле мэрии Киева.

Протестная энергия дольщиков очень велика. Всего, по данным Госстата Украины, в стране насчитывается более 400 тысяч обманутых дольщиков. У большинства из них нет никакой надежды получить свое оплаченное жилье в ближайшие годы. И если хотя бы десятая часть этих людей выйдет на майдан, то поднимется очень серьезная волна, а площадь будет фактически заполнена. А ведь есть еще целый ряд сфер украинской экономики, работники которых из-за коронакризиса потеряли очень многое. Среди них — транспортники, работники сферы услуг и так далее.

В целом, по данным социологов из группы «Рейтинг», на сегодня показатели тревожности среди украинцев достигли 33%. А каждый пятый из опрошенных готов выйти на улицы для участия в антиправительственных протестах. Политологи отмечают — невооруженным глазом видно, как определенные силы раскачивают ситуацию в Киеве. Протестные настроения обоснованы резким ухудшением экономических условий в стране — украинская молодежь сильно страдает от безработицы, десятки тысяч взрослых работников потеряли возможность кормить свои семьи и так далее. В силу этих причин организовать массовые акции протеста сегодня не так сложно, как еще полгода назад.

Украинские СМИ обратили внимание и на организатора и спикера движения «Save ФОП» Сергея Доротича, который поднялся при режиме Порошенко. С 2015-го он входил в общественный совет при Минэкономики, налоговый комитет Рады и другие структуры. После прихода к власти президента Владимира Зеленского Доротич стал активным борцом за права бизнесменом — сейчас он глава «Союза защиты предпринимательства» и лидер движения «Save ФОП».

По словам политологов, «Save ФОП» очень тесно связано, в том числе финансово, с экс-президентом Порошенко и партией «Европейская солидарность». Два главных связных между Доротичем и Порошенко — экс-глава Регуляторной службы Ксения Ляпина и нардеп от «Евросолидарности» Нина Южанина, которую называют «бухгалтером Порошенко».

Ляпина — один из организаторов протестов, активно пиарит их в соцсетях. Южанина выступает этаким «транслятором голоса предпринимателей» в Верховной раде, озвучивая «правильные» месседжи в парламенте.

Так что «защита малого бизнеса» — это просто ширма для более глубинной дестабилизирующей деятельности, которую ведут Порошенко и компания, уверены эксперты. Летом 2020-го, после того как главой штаба «ЕС» стал «кровавый пастор» Александр Турчинов, поползли слухи, что уже осенью Порошенко собирается «раскачать» ситуацию в Киеве. Большую часть осени «улица» молчала — все силы и ресурсы оппозиция бросила на местные выборы. Но уже в середине ноября ФОП провели крупную акцию протеста под Радой, и с тех пор эти протесты сначала стали регулярными, а теперь — вышли на Майдан.

«Чего добивается Порошенко и его окружение? — задается вопросом политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко. — Один из главных мотивов — создание политических проблем для режима Зеленского. Оппозиции важно наглядно показать, что президент не контролирует ситуацию в стране. Это нужно, чтобы перетянуть на свою сторону неопределившихся украинцев. А также напугать «западных партнеров», которые и так неохотно дают Киеву новые кредиты. Задача-максимум у Порошенко — устроить в Киеве новый «майдан», который якобы позволит им вернуться к власти. Если не получится — ничего страшного, в 2010-м тоже получилось далеко не с первого раза».

Не нужно забывать и об интересах крупного бизнеса и олигархов, продолжает аналитик.

«На Украине мелкие ФОП давно стали прикрытием для отмывания денег, ведь раньше учета их деятельности почти не велось — без кассовых аппаратов это невозможно. Отсрочки на их введение манифестанты ранее добились лишь по отношению к индивидуалам. Теперь они хотят, чтобы власти отменили кассовые аппараты для всех остальных, — заявил эксперт. — Зеленский окончательно потерял поддержку миллионов владельцев ФОП и их семей. Еще осенью 2019-го, когда финансовый комитет Рады начал издавать законы против малого бизнеса, Зеленского просили не ущемлять коммерсантов. А также выполнить предвыборные обещания и упростить климат для бизнеса. Вместо этого он зачем-то говорил об «инвест-нянях», нереальной программе «5–7–9%», «ковидных» 8 тысячах гривен и других «припарках для мертвого». Думаю, все это он нес потому, что так считало его окружение, которое реально управляет страной».

Следствие всей этой бурной и вредной имитации экономической политики — вскоре десятки тысяч людей останутся без работы и «пойдут по миру», говорит эксперт.

«Теперь Зеленского будут иметь по полной программе, пока он пишет наивные видосики, как «жизнь в стране налаживается». Год ФОП ходили к нему на Банковую, но он ни разу к ним не вышел. Вообще никто из «зеленых» не выполз из кабинета, чтобы посмотреть в глаза людям, которые стояли на морозе и просили их услышать. А теперь уже поздно пугаться «майдана», — указал Романенко. — Два миллиарда долларов в год, которые собирают с ФОП, — это немного для государства, где только на гостендерах крадут два миллиарда долларов в месяц. Начни он наводить порядок в государстве, убери коррупционные схемы, дай мелкому бизнесу налоговые каникулы — и президент имел бы одни бонусы. Но Зеленский — трус, он решения принимать не хочет и не будет».

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук считает — глядя на нынешние протесты ФОП, мало верится в их успех.

«Да, все помнят «налоговый майдан» в 2010-м, он стал предвестником госпереворота 2013-2014-х. Возможно, это элемент раскачивания ситуации, а не процесс, который достигнет цели, — рассуждает Мосийчук. — Тот же «налоговый майдан — 2010» никаких целей не достиг, многие нормы того налогового кодекса действуют до сих пор. Чтобы отраслевые протесты превратились в полноценный «майдан», нужна, во-первых, политическая составляющая. А во-вторых — участие нескольких тысяч пассионариев, готовых пожертвовать собой ради идеи».

То, что происходило в последние дни на майдане, — это вызов режиму Зеленского, уверен Мосийчук.

«Избиение людей и столкновения на майдане с полицией — это «желтая карточка» власти. Но это не приведет к кардинальным политическим сдвигам. На днях была 20-я годовщина начала в Киеве акции «Украина без Кучмы», а вчера на майдане я видел лозунги «Зеленского — вон!». По сути, украинцы уже 20 лет ходят политической пустыне в поисках своего Моисея. Превратится ли «налоговый майдан» в предвестник госпереворота? — рассуждает Мосийчук, в прошлом обвинявшийся в терроризме. — Очевидцы сообщают, что к ФОП на майдане присоединились медики и спортсмены — они стоят с плакатами «Спорт и медицина», «Зеленского — вон!». Говорят, что протестующие даже призвали присоединиться к ним радикалов и националистов».

Присоединиться к протестам сейчас могут многие силы, говорит экс-нардеп, но серьезный протест — с площадью, палатками, сценой — стоит больших денег.